الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات أكتوبر

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اليوبيل الذهبي وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.  
 

_ نص برقية التهنئة

 

ونصت البرقية على: "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي وذكرى مرور 50 عامًا على انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.. هذه الذكرى الغالية على قلوب جميع المصريين والأمة العربية والإسلامية، وستظل مبعثًا للفخر ورمزًا للعزة والكرامة لبطولات سطر فيها رجال القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم ملحمة العبور والنصر، لتكون في سجل التاريخ درسًا في التضحية والفداء والتخطيط العلمي والاستراتيجي ومواجهة كل التحديات والأزمات من أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي بإذن الله”. 

كما نصت البرقية على: "سائلين المولى عز وجل أن يعيد علينا الذكرى الغالية بالخير، وأن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها الانتصارات والعزة والتقدم. دمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، ولتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة.. كل عام وسيادتكم ومصر بخير".

محافظ مطروح يبعث برقيات تهنئة لقادة القوات المسلحة

 كما بعث محافظ مطروح برقيات تهنئة بهذه المناسبة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء هيثم محمد  قائد المنطقة الغربية العسكرية وقادة القوات والأفرع بالقوات المسلحة بهذه المناسبة العظيمة والخالدة في تاريخ مصر.

مطروح محافظ مطروح الرئيس السيسي انتصارات أكتوبر اليوبيل الذهبي

مواد متعلقة

بأعلام مصر.. أبناء مطروح يحتفلون بإعلان ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

الأكثر قراءة

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

بالأحمر النارى.. منى زكى تتألق فى أسبوع الموضة بباريس

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

حريق هائل فى إحدى الأسواق بميدان السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور