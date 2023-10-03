محافظ مطروح يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات أكتوبر

بعث اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اليوبيل الذهبي وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



_ نص برقية التهنئة

ونصت البرقية على: "فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي وذكرى مرور 50 عامًا على انتصارات 6 أكتوبر المجيدة.. هذه الذكرى الغالية على قلوب جميع المصريين والأمة العربية والإسلامية، وستظل مبعثًا للفخر ورمزًا للعزة والكرامة لبطولات سطر فيها رجال القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم ملحمة العبور والنصر، لتكون في سجل التاريخ درسًا في التضحية والفداء والتخطيط العلمي والاستراتيجي ومواجهة كل التحديات والأزمات من أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي بإذن الله”.

كما نصت البرقية على: "سائلين المولى عز وجل أن يعيد علينا الذكرى الغالية بالخير، وأن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها الانتصارات والعزة والتقدم. دمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا، ولتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة.. كل عام وسيادتكم ومصر بخير".

محافظ مطروح يبعث برقيات تهنئة لقادة القوات المسلحة

كما بعث محافظ مطروح برقيات تهنئة بهذه المناسبة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء هيثم محمد قائد المنطقة الغربية العسكرية وقادة القوات والأفرع بالقوات المسلحة بهذه المناسبة العظيمة والخالدة في تاريخ مصر.