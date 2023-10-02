انفجار مرعب في بريطانيا.. الليل تحول إلى نهار (فيديو)

وقع انفجار هائل شكّل كرة نارية ضخمة أضاءت سماء الليل في مدينة أوكسفورد البريطانية، قبل قليل.

وأكدت وسائل إعلام بريطانية أنها لا تعرف ماذا يجري، حيث سمع دوي انفجار هائل قرب أكسفورد والأسباب مجهولة حتى الآن.

وأفاد مواطنون بريطانيون بأنهم تعرضوا لانقطاع مؤقت في الطاقة بعد وقت قصير من الانفجار، حسبما ذكرت صحيفة ميرور.

وأشار بعض الأشخاص إلى أن الانفجار نجم عن صاعقة ضربت المنطقة بعد مرور عاصفة، وأشار آخرون إلى أن الانفجار وقع بين أكسفورد ووودستوك، وهي بلدة تبعد حوالي ثمانية أميال.

عاااااجل ‼️‼️🔥



انفجار هائل وقع للتو بالقرب من أكسفورد بالمملكة المتحدة ؛ بريطانيا 💥



أبلغ بعض الأشخاص عن تعرضهم لفقدان مؤقت للطاقة بعد وقت قصير من الانفجار. pic.twitter.com/pMw79kMLKN — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@russiaArb4) October 2، 2023



