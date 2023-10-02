الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى: سعادتى بالغة بتنوع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه عاهد الشعب المصري بأن يتحمل المسئولية، وأنه قال إنه لا يملك خزائن الأرض أو جوامع الوعود الوردية.

وأضاف، خلال كلمته في ختام فعاليات "حكاية وطن": "أعمل بتجرد وإخلاص حاملًا معي شرف العسكرية المصرية ويكفيني بها وسامًا على صدري".

وتابعت: "واجهت معكم وبكل التحديات والأزمات، وواجهت معكم وبكم كل التحديات والأزمات وعبرنا معًا جسور الأمل".

وأردف: "واليوم ونحن بصدد استحقاق انتخابي فإنني كما تعاهدت معكم منذ سنوات عشر مضدت لا أبادر إلا باستدعاء المصريين الذين أدعوهم بدعوة صادقة أن يجعلوا الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية تشهد تعددية وتنوعًا واختلافًا دون تجاوز أو تجريح".

وواصل: "وكمواطن مصري قبل أن أكون رئيسًا كانت سعادتي بالغة بهذا التنوع في المرشحين لهم جميعًا مني كل التقدير والاحترام والاختلاف سنة الله في خلقه وحقيقة لا يمكن إنكارها".

عبد الفتاح السيسي استحقاق انتخابي حكاية وطن

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