لماذا تغيبت وزارة الثقافة المصرية عن المشاركة في مؤتمر وزراء الثقافة الإسلامي؟

اختتمت منذ ايام قليلة فعاليات المؤتمر الثاني عشر لمؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي في الدوحة، والذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وأستضافته دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة، تحت شعار نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي، وذلك بحضور عدد كبير من وزراء الشؤون الثقافية ووفود الدول الأعضاء في الإيسيسكو، وممثلي مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجالات الثقافية والتراثية.

أسباب تغيب وزيرة الثقافة عن المشاركة في مؤتمر وزراء الثقافة الإسلامي

وشهد مؤتمر وزراء الثقافة في العالم الإسلامي تغيب وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني؛ وهو ما يعود إلي مشاركتها في جلسة بناء الإنسان؛ ضمن فعاليات يوم الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية خلال فعاليات يوم تفوق جامعات مصر عن حصاد الوزارة طوال تسع سنوات مضت من الفترة (2014/2023) وهو ما تجلي في تنفيذ 162 مشروعًا ثقافيًا في كل محافظات الدولة المصرية، في الوقت الذي يجري العمل علي تنفيذ 46 مشروعًا بتكلفة إجمالية 8.2 مليار جنيه.

فى الوقت ذاته، أشارت وزيرة الثقافة إلي إنشاء وتطوير المؤسسات والمنشآت الثقافية بجميع محافظات الجمهورية بواقع 148 مسرحًا، 375 قصرًا وبيتًا للثقافة، 35 مكتبة عامة، 19 متحفًا فنيًا، 9 مدارس ومعاهد فنية، وتنظيم 55 معرضًا للكتاب سنويًا في جميع المحافظات المصرية انطلاقًا من دور وزارة الثقافة في تحقيق العدالة الثقافية بما يعزز من بناء الإنسان المصري ودور الدولة المصرية في ذلك، وإنشاء 21 دار عرض سينمائي في 19 محافظة ضمن مشروع "سينما الشعب"، وتقديم 910 ليالى عرض مسرحي ضمن مشروع "مسرح المواجهة" علي مستوي الجمهورية استفاد منها 3 ملايين مواطن.

كما أعلنت وزيرة الثقافة عن إنشاء 6 مسارح متنقلة تجوب المحافظات المصرية بتكلفة 26 مليون جنيه مصري، وتنفيذ 3449 نشاطًا ثقافيًا في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" استفاد منها مليون والنصف مواطن مصري.

6 الآف عنوان في مجال الترجمة والنشر

وعلى مستوي حركة النشر والترجمة، كشفت وزيرة الثقافة عن إصدار 6 آلاف عنوان في مجال الترجمة والنشر عن قطاعات وزارة الثقافة المصرية، وإصدار 965 لوحة تم تنفيذها ضمن مشروع "عاش هنا" و256 لوحة ضمن مشروع "حكاية شارع" و800 لوحة ضمن مشروع "توثيق المباني".