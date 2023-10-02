ماذا ينتظرنا في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال؟

تنطلق غدًا منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث تتصدر مواجهة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي قمة لقاءات الجولة.

وتواصل مجموعة الموت مبارياتها القوية حيث يستضيف نيوكاسل نظيره باريس سان جيرمان وعينه على الفوز الأول بعد التعادل مع ميلان سلبيًا في الجولة الأولى.

وتشهد أيضًا الجولة مواجهة قوية بين نابولي الإيطالي ونظيره ريال مدريد الإسباني في لقاء مكرر دائمًا بالسنوات الماضية في دوري الأبطال.

وكانت أخر مواجهة بين الفريقين بدور الـ 16 بموسم 2016-2017 حيث فاز الريال ذهابًا وإيابا بنتيجة 6-2 في المجموع.

ويسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي للفوز الأول له في البطولة على حساب ضيفه جالاتا سراي التركي بعدما خسر الجولة الأولى أمام بايرن ميونخ الألماني.

وفي لقاء مكرر من ربع نهائي الموسم الماضي يستضيف إنتر نظيره بنفيكا البرتغالي حيث يسعى وصيف حامل اللقب لفوزه الأول بعدما تعادل مع ريال سوسيداد الجولة الأولى بهدف لكل فريق.

كما يحلم يونيو برلين الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بالبطولة بالفوز الأول تاريخيًا له عندما يستضيف سبورتنج براجا البرتغالي بعدما خسر الجولة الماضية على يد ريال مدريد في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ويشهد أيضًا ملعب “سيجنال إيدونا بارك” مواجهة قمة وقوية بين بروسيا دورتموند الألماني ونظيره ميلان الإيطالي.

ويلعب مانشستر سيتي حامل اللقب لقاء مكرر من الموسم الماضي عندما يواجه لايبزيج الألماني حيث اكتسحه في دور الـ 16 لموسم الماضي بثمانية أهداف مقابل هدف وحيد في مجموع اللقاءين.