"الاتصالات": مصر لديها 100 ألف مهني مستقل في قطاع الاتصال

استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجز لأعداد المهنيين المستقلين، ونمو صناعة التعهيد في مصر.

وقال خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، إن عدد كبير من الشباب المصري أقبل على مبادرات التدريب التقني وكيفية المنافسة في قطاع المهنيين المستقلين.

ولفت إلى أن العالم فيه 4 ملايين مهني، مصر لديها 100 ألف مهني مستقل في قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، صعودا من 33 ألف قبل عامين، مردفا: "في عامين فقط ضاعفنا العدد 3 أضعاف، وأصبح لدينا 2.5% من العدد العالمي، نستهدف الوصول لـ4% بنهاية عام 2026، وأن نصل لـ220 ألف مهني مستقل".

وأردف: "الصناعة تنمو بمعدل 15% في السنة، هدفنا ننمو 30% في السنة".