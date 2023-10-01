الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الاتصالات": مصر لديها 100 ألف مهني مستقل في قطاع الاتصال

عمرو طلعت
عمرو طلعت

استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موجز لأعداد المهنيين المستقلين، ونمو صناعة التعهيد في مصر.

وقال خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، إن عدد كبير من الشباب المصري أقبل على مبادرات التدريب التقني وكيفية المنافسة في قطاع المهنيين المستقلين.

ولفت إلى أن العالم فيه 4 ملايين مهني،  مصر لديها 100 ألف مهني مستقل في قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، صعودا من 33 ألف قبل عامين، مردفا: "في عامين فقط ضاعفنا العدد 3 أضعاف، وأصبح لدينا 2.5% من العدد العالمي، نستهدف الوصول لـ4% بنهاية عام 2026، وأن نصل لـ220 ألف مهني مستقل".

وأردف: "الصناعة تنمو بمعدل 15% في السنة، هدفنا ننمو 30% في السنة".

عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مواد متعلقة

عاجل.. الرئيس السيسي: لو دخلنا شركات أجنبية لتكريك البحيرات لاحتاجت 300 مليار جنيه

عاجل.. وزير الاتصالات: إنشاء 2700 برج لتقوية شبكات المحمول فى قرى حياة كريمة

وزير الاتصالات: 100 مليار جنيه لتقوية الإنترنت الثابت فى مصر.. والسرعة 10 أضعاف

الرئيس السيسي: لو أحسنا استخدام البحيرات ونظمنا الصيد الإنتاج هيزيد 3 أضعاف

وزير الزراعة: 8 مليارات جنيه تمويل 500 ألف رأس ماشية لتوفير اللحوم

الرئيس السيسى: البحيرات مزارع سمكية طبيعية صناعية وعنينا على تعظيم إنتاجها

الباز: ندفع فاتورة باهظة بسبب تمكين ثورة 25 يناير للإخوان من الحكم

الباز: أحد المرشحين سيكون "حصان طروادة" لعودة الإخوان فاحذروا التدليس

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

عاجل.. المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران يلتقى السفير الألمانى بالقاهرة

الباز: أحد المرشحين سيكون "حصان طروادة" لعودة الإخوان فاحذروا التدليس

عاجل.. بيان رقم (٤) لحملة جميلة إسماعيل المرشحة لرئاسة الجمهورية

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

عاجل.. الرئيس السيسى: بحيرة ناصر كانت تنتج قرابة 80 ألف طن سنويًا ويعمل بها نحو 40 ألف صياد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية