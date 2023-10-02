عاجل.. وزير الاتصالات: استثمرنا في إنشاء 5 كابلات بحرية دولية باستمثارات 300 مليون دولار

تحدث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن البنية التحتية الرقمية الدولية، قائلًا: "مصر بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز، أكثر من 90% من البيانات تمر من خلال المياه الإقليمية وأراضيها.

وأكد خلال كلمته بجلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة،: "كان حتى عام 2016 لدينا 13 كابلًا بحريًا، من 2016 وحتى الآن استثمرنا في إنشاء 5 كابلات بحرية باستثمارات 300 مليون دولار.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة بعنوان "التحول الرقمي وحوكمة قطاع التموين"، فى إطار فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة.