أبرزها حفل لـ على الحجار بالإسماعيلية.. احتفالات "قصور الثقافة" بنصر أكتوبر

تُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، في القاهرة والمحافظات، حيث تشمل الفعاليات حفلًا فنيًا كبيرًا للفنان علي الحجار بالإسماعيلية يوم 4 أكتوبر، وتبدأ الاحتفالية بعرض فيلم من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن العبور، إلى جانب تقديم أوبريت فني لفرقة النيل للغناء الشعبي بالاشتراك مع فرق سوهاج والعريش وأسوان والإسكندرية للفنون الشعبية، وتُنظم الهيئة حفلًا فنيًا، يوم 6 أكتوبر، على مسرح السامر بالعجوزة، في الثامنة مساءً.

وفي 19 أكتوبر تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن مشروع "أهل مصر"، احتفالية ضخمة بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية 2023، حيث يُحيي الفنان علي الحجار، حفلًا بمدينة الخارجة، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تمتد لأسبوع.

كما تمتد الاحتفالات والعروض الفنية لفرق الفنون الشعبية والموسيقية التابعة للهيئة بقصور الثقافة الرئيسة بجميع المحافظات، من الساعة 2 ظهرًا يوم 6 أكتوبر، ولمدة 6 ساعات، وتُقدم بالتزامن معها معارض فنون تشكيلية في نفس القصور، كما يتم تخريج دفعة "ابدأ حلمك" بالعريش بمحافظة شمال سيناء، وذلك ضمن خطة التنمية الثقافية الشاملة بسيناء.

المعرض السنوي السادس عشر للثقافات العسكرية

كما تُشارك الهيئة في المعرض السنوي السادس عشر للثقافات العسكرية خلال المدة من 2 إلى 5 أكتوبر في بانوراما حرب أكتوبر، وتتضمن المشاركة إقامة معارض للكتب من المطبوعات المتعلقة بحرب أكتوبر، وعرضًا فنيًا يوميًا في المسرح يتكون من "موسيقى عربية، فنون شعبية، كورال أطفال" وذلك خلال أيام المعرض، إلى جانب عروض فرقة فكرة "كورال مركز الجيزة للشباب"، إلى جانب إقامة معرض للحرف التراثية والتقليدية، ومعرض للسيدات بالمناطق الحدودية في مصر "شمال وجنوب سيناء- أسوان- سوهاج- حلايب وشلاتين".

وتُشارك الهيئة في الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة بكلية القادة والأركان، وذلك يوم الأحد 22 أكتوبر، ويتضمن برنامج المشاركة معرضًا للحرف التراثية والتقليدية لسيدات المناطق الحدودية في مصر "أسوان، سوهاج، حلايب وشلاتين، شمال وجنوب سيناء"، بالإضافة إلى معرض منتجات الهيئة، وبعض الورش اليدوية والفنية الحية، وعرض فني لفرقة كورال فكرة.

برامج ثقافية احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

وتُنظم الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة، ثمانية برامج ثقافية احتفالًا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر وهي: برنامج "ذاكرة النصر".. أكتوبر في (الذاكرة الشفاهية) وهو برنامج يعني بإلقاء الضوء على النصوص الشفاهية والأشعار، والأغنيات، الحكايات المتعلقة بالنصر مع التركيز على مدن القناة وسيناء، برنامج "غني يا سمسمية" وهو لقاء شعري تصاحبه أغنيات السمسمية بالتبادل بين الشعراء الذين ينشدون قصائدهم في نصر أكتوبر بمصاحبة الموسيقى الشعبية الخاصة بمدن القناة وسيناء، برنامج "أقلام أكتوبرية" ويقوم على استضافة الأدباء من الشعراء والروائيين والكتاب ممن شاركوا في حرب أكتوبر، ليقدموا شهاداتهم الميدانية حول أحداث حرب أكتوبر وتقديم شهادات حول أعمالهم الإبداعية التي استلهمت تفاصيل المعركة من الميدان، برنامج "من الميدان" الذي يهدف إلى جمع عناصر التراث والمأثور الشعبي "دراسة ميدانية" من خلال استدعاء مجموعة من الباحثين والمهتمين، بالتعاون مع الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، للقيام برحلات ميدانية في مدن القناة وسيناء لجمع أهم المأثورات الشعبية وتدوينها وتصنيفها وإعدادها للطباعة، برنامج "قراءة في إصدارات أكتوبر".

ويجرى تكليف رواد المكتبات الثقافية في أقاليم مصر كافة برصد كل الكتب التي تناولت حرب أكتوبر في مكتبات قصور وبيوت الثقافة وتقديم عروض لهذه الكتب، وتُعد لجنة لقراءة هذه العروض ومنح الفائزين الأوائل جوائز من إصدارات ومجلات الهيئة، برنامج "تعالوا نحكي الحكاية" بإقامة مجموعة ندوات تعريفية بحرب أكتوبر وأهميتها داخل المدارس، وزيارات ميدانية للأماكن المتحفية، ويتم توزيع أوراق الرسم والألوان لرسم الأماكن التي تتم زيارتها وإعداد معرض ختامي لما قام به الأطفال، برنامج "نقوش أكتوبرية" يهدف إلى رسم بورتريه بطل أكتوبر، وتقوم إدارة المواهب بتحديد مجموعة من الشخصيات العسكرية والقادة الذين كان لهم دور بارز في نصر أكتوبر لرسم هذه الشخصيات وإعداد معرض ختامي بالمنتجات وتوزيع جوائز لأفضل بورتريه طوال الشهر.

كما تُقدم الهيئة عددًا كبيرًا من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقعها الثقافية بجميع المحافظات طوال شهر أكتوبر احتفالًا بذكرى النصر العظيم.