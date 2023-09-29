مهند لاشين: لا تنازل عن المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا

عبر مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الجيش الرواندي، والتأهل لدور المجموعات في المشاركة التاريخية الأولى للسماوي بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح لاشين، أن الفريق قدم مباراة قوية للغاية واللاعبون دخلوا اللقاء من أجل الفوز وتسجيل نتيجة كبيرة، وهو ما حدث بالفعل، لأن نتيجة مباراة الذهاب بالتعادل السلبي كانت خادعة، ولابد من الانتصار بأهداف غزيرة أملا في لعب دور المجموعات، موضحا أن الفريق شاهد المنافس كثيرا ولعب على السلبيات ونجح في التأهل بنتيجة كبيرة.

شدد على أن الفريق عازم هذا الموسم على اللعب على كل البطولات والمنافسة حتى اللحظة الأخيرة، مشيرا إلى أن الفريق لديه إصرار على خوض كل مباراة في كل البطولات بهدف واحد وهو الانتصار ولا بديل غيره.

بـ«سوبر هاتريك» مصطفى فتحي.. «بيراميدز يعبر مرحلة المجموعات»

استطاع فريق خطف بطاقة التأهل إلى مرحلة المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا، في الظهور التاريخي الأول للسماوي، عقب سحقه الجيش الرواندي، بنتيجة 6/1، مساء اليوم الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في مواجهة الإياب بدور الـ32 من المسابقة القارية.

البداية كانت عن طريق مصطفى فتحي، وذلك في الدقيقة الـ18 من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من الجناح رمضان صبحي.

وفي الدقيقة الـ21، يضيف المغربي وليد الكرتي، ثاني أهداف بيراميدز، من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس الجيش الرواندي.

وينقذ أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، هدفًا محققًا للجيش الرواندي، عقب تصويبة أمام حدود منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة الـ36.

ومع الدقيقة الـ61، يحرز مصطفى فتحي، رابع أهداف بيراميدز والثالث له بصفة شخصية (هاتريك)، مستغلا خطا مدافعي الجيش الرواندي، في إخراج الكرة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ69، يحرز محمد الشيبي جناح بيراميدز، خامس أهداف الفريق السماوي، من متابعة تسديدة رمضان صبحي من ضربة الجزاء اصطدمت بالقائمة.

ومع الدقيقة الـ81، يختتم مصطفى فتحي مهرجان أهداف بيراميدز، محرزا الهدف السادس والرابع له بصفة شخصية "سوبر هاتريك"، بعد تمريرة رائعة من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، يقابلها الجناح بتسديدة قوية داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ86، يحرز مابوما هدف الجيش الرواندي الوحيد من ضربة جزاء.

وشهدت أحداث المباراة إلغاء حكم الساحة هدفا سابعا لـ"بيراميدز" أحرزه فيستون ماييلي، بداعي التسلل وذلك في الدقيقة الـ78 من عمر المباراة.