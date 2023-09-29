الجمعة 29 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى بالمنيا

أرشيفية
أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفو خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبو بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.

 وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامي ("له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا).

 بمواجهته، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أقر بارتكابه 3 وقائع بذات الأسلوب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بطاقات الدفع الالكتروني أموال عملاء البنوك جرائم الإستيلاء مكافحة الجريمة أجهزة وزارة الداخلية

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