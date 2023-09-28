الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منى الشاذلى تحتفل فى أولى حلقات موسمها الجديد بانتصارات أكتوبر: شعبنا يقدر الكرامة

منى الشاذلي
منى الشاذلي

قدمت الإعلامية منى الشاذلي، أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "معكم"، على شاشة "أون"، قائلة: "من على شاشة جديدة مبهجة متنوعة نستكمل التواصل في موسم جديد من على شاشة أون تي في".

وأضافت: "ما أجمل أن تكون الانطلاقة في احتفالية انتصار أكتوبر، ومرور 50 عامًا على نصر اكتوبر، مرور 50 عامًا على شعب مش محتاج حد يساعده عشان يسترد أرضه، شعب بيقدر الأخوة والكرامة، شعب مصري شارك كله في معركة عظيمة".

الشعب كله كان شريك في انتصار أكتوبر 

وتابعت: "الشعب كله كان شريك في انتصار أكتوبر، واللي عاصروا 6 أكتوبر 73، شاركوا من خلال الشهداء أو من خلال سنين صعبة عاشوها، شاركوا فيها من خلال استعادة الأطباء بالخارج، شاركت لما منعت استيراد كل السلع اللي ممكن ياخدوا من نصيب تسليح الجيش".

وأكدت الشاذلي أن كل الوطن العربي يفخر بانتصار أكتوبر، مرددة: "كل التحية والاحترام لجيل أكتوبر اللي منحونا الكرامة وجعلونا نحيا كرامًا إلى أبد الآبدين".

منى الشاذلي معكم حرب اكتوبر انتصارات أكتوبر مصر

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