بعد تكريمها من السيسي.. رانيا عبدالرحمن: تكريم الرئيس يعكس اهتمامه بالتعليم

قالت رانيا عبد الرحمن عبد الرحيم، الأولى على قطاع الدراسات الزراعية بكلية الزراعة جامعة الوادي الجديد، بعد تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية يوم تفوق جامعات مصر، بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، إنها في غاية السعادة والفخر بعد تكريمها من الرئيس، مؤكدة أن تكريمها بهذه الصورة كان حلما تحقق، في ظل وجود رئيس يهتم بأبنائه الطلاب

تكريم الرئيس شرف كبير للطلاب

وأعربت رانيا عن سعادتها البالغة بالتكريم والتواجد في حفل تفوق جامعات مصر، مؤكدة أن التكريم حافز كبير لكل الطالبات للاستمرار فى التفوق، وحضور وتشريف الرئيس السيسى دليل كبير على تقديره للمتفوقين فى التعليم، مؤكدة أن التكريم من الرئيس شرف كبير وأمر عظيم خاصة وأنه يحدث لأول مرة ودليل كبير يعكس أن الرئيس يهتم بالتعليم وتكريم المتفوقين والمتميزين.

ووجهت رانيا رسالة حب وعرفان للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وللدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، لاختيارها ممثلة عن الجامعة وتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية يوم تفوق جامعات مصر، بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

السيسي يكرم أوائل الجامعات في احتفالية كبري



وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددًا من أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس، وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسى، صورة تذكارية لأوائل الخريجين، عقب تكريمهم ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.

وشهد الحفل تقديم عروضًا فنية لكورال روح الشرق، يقدمها شباب جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس، كما شهد حفل تكريم أوائل خريجى الجامعات المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مسيرة للأوائل وذلك فى أولى فقرات حفل تخرجهم.

وحرص أوائل الخريجين على رفع الأعلام المصرية، قبل بدء فعاليات حفل التكريم الخاص بهم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.