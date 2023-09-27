27 سبتمبر 1973.. "الوثائقية" تعرض تقريرا عن أجواء ما قبل نصر أكتوبر

أذاعت فضائية “الوثائقية” مقطع فيديو يتناول أبرز الأحداث التي وقعت في 27 سبتمبر 1973، أي قبل 9 أيام من نصر أكتوبر وذلك في إطار احتفالات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيدة.

وكشف الفيديو أجواء ما قبل نصر أكتوبر بـ 9 أيام فقط، وقبل رفع العلم المصري فوق الضفة الشرقية لقناة السويس، إذ تحدثت الصحف المصرية عن جميع أمور الدولة إلا الجبهة التي بدت هادئة تماما، وجاءت أبرز الأخبار كالتالي

كلمة هنري كيسنجر أمام مندوب الدول العربية في الأمم المتحدة

فردت الصحف المصرية تقارير مطولة لتصريحات وزيرالخارجية الأمريكية الأسبق “هنري كيسنجر” وقتها أمام مندوب الدول العربية في الأمم المتحدة التي عبر فيها عن رؤية أمريكا لحل أزمة الشرق الأوسط والتي كانت كلماته تحمل نبرة يأس متعمدة من تعقد الأزمة قائلًا: "سنساعد قدر الإمكان ولكن لا ينبغي لأحد أن يتوقع المعجزات".

السياسة الصينية أبدت اهتماما عميقا بمصر والشرق الأوسط

كما غطت الصحف نتائج زيارة نائب رئيس الجمهورية حسين الشافعي وقتها إلى بعض الدول الآسيوية، لتكتب الأهرام أن القيادة السياسية الصينية أبدت اهتماما عميقا بمصر والشرق الأوسط خلال زيارة الشافعي.

ووسط هذا امتلئت الصحف والمجالات بأخبار السهرات الفنية التي ستقام طيلة شهر رمضان.

وفي زاوية فنية في صحيفة الأهرام، أُعلن اختيار سمير غانم لبطولة أول فيلم سينملئي له بعد 11 عاما قضاها بثبات في المسرح.

