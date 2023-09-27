الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

27 سبتمبر 1973.. "الوثائقية" تعرض تقريرا عن أجواء ما قبل نصر أكتوبر

نصر أكتوبر
نصر أكتوبر

أذاعت فضائية “الوثائقية” مقطع فيديو يتناول أبرز الأحداث التي وقعت في 27 سبتمبر 1973، أي قبل 9 أيام من نصر أكتوبر وذلك في إطار احتفالات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيدة.

 

وكشف الفيديو أجواء ما قبل نصر أكتوبر بـ 9 أيام فقط، وقبل رفع العلم المصري فوق الضفة الشرقية لقناة السويس، إذ تحدثت الصحف المصرية عن جميع أمور الدولة إلا الجبهة التي بدت هادئة تماما، وجاءت أبرز الأخبار كالتالي

كلمة هنري كيسنجر أمام مندوب الدول العربية في الأمم المتحدة

فردت الصحف المصرية تقارير مطولة لتصريحات وزيرالخارجية الأمريكية الأسبق “هنري كيسنجر” وقتها أمام مندوب الدول العربية في الأمم المتحدة التي عبر فيها عن رؤية أمريكا لحل أزمة الشرق الأوسط والتي كانت كلماته تحمل نبرة يأس متعمدة من تعقد الأزمة قائلًا: "سنساعد قدر الإمكان ولكن لا ينبغي لأحد أن يتوقع المعجزات". 

السياسة الصينية أبدت اهتماما عميقا بمصر والشرق الأوسط

كما غطت الصحف نتائج زيارة نائب رئيس الجمهورية حسين الشافعي وقتها إلى بعض الدول الآسيوية، لتكتب الأهرام أن القيادة السياسية الصينية أبدت اهتماما عميقا بمصر والشرق الأوسط خلال زيارة الشافعي.

ووسط هذا امتلئت الصحف والمجالات بأخبار السهرات الفنية التي ستقام طيلة شهر رمضان.

وفي زاوية فنية في صحيفة الأهرام، أُعلن اختيار سمير غانم لبطولة أول فيلم سينملئي له بعد 11 عاما قضاها بثبات في المسرح.
 

هنري كيسنجر نصر أكتوبر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نصر أكتوبر المجيدة الوثائقية

مواد متعلقة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 والعطلات الرسمية المتبقية

"ابتلعت الطعم".. الفيلم الوثائقى حرب الاستنزاف يكشف حيلة القوات البحرية لاستدراج المدمرة إيلات

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

"اتقبض على بنتى فى واقعة مخلة".. تفاصيل دعوى ضم حضانة بمحكمة الأسرة

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى فى تكريم الشيخ عبدالفتاح الطاروطى

بدون خسائر فى الأرواح.. سقوط أتوبيس ركاب فى ترعة بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته