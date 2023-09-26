الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زحام على الشهر العقارى فى الوادى الجديد لتحرير توكيلات للرئيس السيسى

توافد المواطنين على
توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقاري

توافد مئات المواطنين من محافظة الوادي الجديد إلى مكاتب الشهر العقاري لتوثيق توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.  

طوابير لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

وانتشرت طوابير للمواطنين بمقرات الشهر العقارى بمحافظة الوادي الجديد فى مظهر حضاري قبل الانتخابات الرئاسية لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

لحظة توثيق التوكيل للرئيس السيسى تاريخية 

وقال خيري طليب، أحد أبناء الوادي الجديد، إن هذه اللحظة تاريخية في حياته وتعد واجباً وطنياً لاختيار مَن يمثله لرئاسة مصر من أجل مستقبل أولاده وأحفاده.

وأضاف أنه يؤيد ويبايع الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة ثالثة من أجل مستقبل مشرق ومن أجل الأمن والأمان الذي ينعم به كل مصري أصيل يعيش على أرض مصر.

وأضاف أن الجميع يعي تماماً حجم المسئولية التي تقع على عاتق الرئيس السيسي خصوصاً في هذه الفترة التي تعيشها مصر من تحديات خارجية وداخلية.

وأكد محمد عطاي من أهالي مركز الخارجة أن مصر السيسي تقدمت كثيراً خلال السنوات الماضية في جميع المجالات ونحن أول من تقدمنا هنا في الوادي الجديد التي كانت مهمشة منذ 50 سنة تقريباً، إلا أننا بدأنا نشهد النور بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.

 

مكاتب الشهر العقاري شهدت اليوم الثلاثاء إقبالا متزايدا من المواطنين لتوثيق توكيلات رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح مرة أخري لفترة رئاسية جديدة لمصر، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

توافد مئات المواطنين محافظة الوادي الجديد مكاتب الشهر العقاري لتوثيق توكيلات تأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي مصر

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