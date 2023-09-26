الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تعترف باستقلال جزر كوك ونيوي فى المحيط الهادي

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن بلاده ستعترف باستقلال جزر كوك ونيوي، وهما بلدان صغيران في المحيط الهادي، مؤكدا إعلانا سابقا لمسؤولين.

جاء ذلك خلال حديث لبايدن قبل قمة مع زعماء جزر المحيط الهادي هذا الأسبوع في إطار حملة تودد أميريكية لمنع المزيد من التوغل الصيني في منطقة استراتيجية تعتبرها واشنطن منذ فترة طويلة فناء خلفيا لها.

وقال بايدن، في بيان، إن لدى هناك تاريخا طويلا من التعاون للولايات المتحدة مع جزر كوك، يرجع إلى الحرب العالمية الثانية عندما بنى الجيش الأميريكي مدارج الطائرات على إحدى الجزر التابعة لسلسلة الجزر المرجانية.

وقال: "سيُمَكننا إعلان اليوم من توسيع نطاق هذه الشراكة الدائمة في سعينا لمواجهة التحديات الأكثر أهمية لحياة شعوبنا".

وأوضح البيت الأبيض أن القمة ستركز على أولويات منها تغير المناخ والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والصحة العامة ومكافحة الصيد غير القانوني.

الرئيس الأميريكي جو بايدن المحيط الهادي الطائرات البيت الأبيض

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