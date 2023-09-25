جامعة الإسكندرية تستقبل مدير مشروع "خطوات نحو مجال العمل"

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، مدير ونائب مدير مشروع خطوات نحو العمل - الموسم الخامس، الذين شاركوا في التنظيم والأعداد للمشروع التدريبي الطلابي خطوات نحو مجال العمل الذى تضمن العشرات من المحاضرات وورش العمل والزيارات الميدانية واقتراح العديد من المشروعات التطبيقية التى تم تحكيمها من قبل الأساتذة المتخصصين بكليات الزراعة والطب البيطرى، وذلك بحضور الدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.



صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل

ووجه رئيس الجامعة الشكر للطلاب والكليات المشاركة، مؤكداً حرص الجامعة على القيام بالأنشطة التى من شأنها صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال التكامل بين العلوم المختلفة مما يسهم فى دفع عجلة التوظيف، وعمل مشروعات إنتاجية صغرى مبنية على دراسات جدوى حقيقية، ووعد بدعم المشروع بكافة إمكانيات الجامعة فى نسخته القادمة.

وكان المشروع التدريبي الطلابي خطوات نحو مجال العمل، قد اختتم أعماله بحضور كلا من الدكتور محمد بهي الدين عميد كلية الزراعة، والدكتور سامي خليل عميد كلية الطب البيطري، والدكتور أحمد عبد الفتاح عميد كلية الزراعة سابا باشا، و مجدي سعد الغريب ممثل الهيئة العامة للاستعلامات، ووكلاء الكليات و لفيف من أعضاء هيئة التدريس.

محاضرات وورش عمل وزيارات



وأشار الدكتور على عبد المحسن فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد بهى الدين، إلى أن المشروع استطاع بالفعل صقل مهارات الطلاب العلمية والتطبيقة من خلال العشرات من المحاضرات وورش العمل والزيارات إلى مراكز الإنتاج الحيواني الحديثة.

وفي نهاية المشروع، عرض الطلاب العديد من المشروعات الإنتاجية الصغري المبنية على دراسات الجدوي الحقيقية، مضيفًا أن المشروع ما هو إلّا بداية نحو المستقبل والاندماج في سوق العمل.

وجرى توزيع الشهادات الخاصة بالمشروع على الطلاب المشاركين بالمشروع التدريبي، في وجود أسرهم.