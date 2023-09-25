50 مليار دولار تمويلا للمناخ.. تفاصيل استراتيجية البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية

حصلت “الدستور” على استراتيجية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إذ قال البنك على موقعة بمناسبة فعلليات جلسات الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ بمصر اليوم وغدا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يرسم البنية التحتية للتمويل للمستقبل في استراتيجية الشراكة.

50 مليار دولار لتمويل المناخ

ووضع البنك الآسيوي للاستثمار هدفا طموحا يتمثل في ضمان توجيه 50% من إجمالي التمويل المعتمد بحلول عام 2025 نحو تمويل المناخ، وأن تقديره الحالي هو أن موافقاته التراكمية لتمويل المناخ ستبلغ 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

واعتبارًا من نهاية عام 2022، وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على تمويل بقيمة 6.81 مليار دولار أمريكي لمشاريع البنية التحتية المستدامة عبر 202 مشروع في 33 دولة، ارتفاعًا من 48%، وكان إجمالي 56% من الموافقات في عام 2022 يتعلق بتمويل المناخ، منها 81% مخصصة للتخفيف من آثار تغير المناخ و19% للتكيف مع المناخ.

استراتيجية مؤسسية للبنك 2021-2030

ووافق مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار (AIIB) على أول استراتيجية مؤسسية للبنك للفترة 2021-2030.

وتحدد الاستراتيجية المؤسسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مهمتها بأنها "تمويل البنية التحتية للغد"، والتي تجمع بين التزام البنك الراسخ بالاستدامة مع التركيز التشغيلي الواضح على البنية التحتية الخضراء، والاتصال والتعاون الإقليمي، والبنية التحتية المدعومة بالتكنولوجيا وتعبئة رأس المال الخاص، ويحدد أهدافًا بشأن تمويل المناخ لعام 2025 والاتصال عبر الحدود وتمويل القطاع الخاص لعام 2030.

ركائز أساسية

وتعتمد الاستراتيجية على الأسس القوية للبنك الآسيوي وتعيد تأكيدها، بما في ذلك القيم الأساسية للبنك المتمثلة في اللين والنظيف والأخضر، كما أنها مبنية على الركائز الأساسية لتأسيس مكانة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في السوق، وتحقيق التأثير على نطاق واسع، وإضافة القيمة على طول دورة المشروع، وخدمة مجموعة واسعة من الخدمات.

الأعضاء وبناء الثقافة المؤسسية للبنك

ومن الأعضاء المحتملين المتوقع الإعلان عن انضمامهم لعضوية البنك هى دول أرمينيا وبوليفيا والكويت وهى عضو مؤسس محتمل، وجيبوتي ولبنان وكينيا وبابوا غينيا الجديدة وموريتانيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وهى عضو مؤسس محتمل، وتوجو وفنزويلا وهى عضو مؤسس محتمل

تمويل البنية التحتية الآسيوية

إن تمويل البنية التحتية الآسيوية هو نشرة سنوية تصدرها إدارة الاقتصاد في البنك الآسيوي للاستثمار ويهدف كل تقرير إلى تقديم مناقشة متعمقة حول موضوع رئيسي يتعلق بالبنية التحتية والتنمية، بالإضافة إلى تقديم نظرة عامة على أحدث أسواق البنية التحتية في آسيا.

والتقرير مخصص لصانعي السياسات والباحثين والمشاركين في السوق في أسواق البنية التحتية في آسيا.

ويوصف التحول إلى صافي الصِفر على نحو متزايد بأنه "إنجاز عظيم"، وهو مشروع ملهم يحدث مرة واحدة في العمر ويتطلب سياسة صناعية قائمة على المهام مع التنسيق عبر جميع أجزاء الاقتصاد، وفي النهاية على مستوى العالم.

وفي الاقتصادات الناشئة والنامية، تدور هذه "النجاحات" إلى حد كبير حول تسريع التكيف وتقليد الابتكار الأخضر في أماكن أخرى، ولكن القيام بذلك بطريقة هادفة وموجهة نحو المهمة.

وسيكون الوصول إلى صافي الصفر في الوقت المناسب هو التحدي الأكبر لقدرة الدولة حتى الآن بالنسبة لهذه الاقتصادات.

وسيكون تأثير تغير المناخ هو الأشد خطورة عندما تكون قدرة الدول في أقصر المعروض.

وستحتاج الدول إلى العمل بكل الأدوات المتاحة لها، وتسخير القطاع الخاص والعمل مع شركاء التنمية.

ويجب أن تذهب الدول إلى ما هو أبعد من الأدوات الفردية والتعاونيات وأن تتدخل لحل إخفاقات التنسيق. ودراسة إطار الاستثمار السنوي لهذا العام وهى "الأدوات" الرئيسية للدولة - والشركات المملوكة للدولة (SOEs)، والمؤسسات المالية المملوكة للدولة (SOFIs) والشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) إلى جانب الأطر الوطنية لاعتماد الابتكار والتكنولوجيا - وكيف يمكن يمكن أن تعمل معًا لتسريع عملية التحول إلى الصفر.

البنية التحية للغد

والبنية التحية للغد هو مصطلح أطلقة البنك الآسيوى عن البنية التحية الخضراء، فهناك زخم عالمي للاستثمار في "البنية الأساسية الخضراء"، ولكن الحجم الفعلي للاستثمار لا يزال أقل بكثير من الأهداف المرجوة، ولكي يقوم البنك الآسيوي للاستثمار بدوره، فسوف يعطي الأولوية للاستثمارات في البنية الأساسية الخضراء، بما في ذلك المشاريع التي تحقق تحسينات بيئية محلية والمخصصة للعمل المناخي، وسوف تغطي مجموعة من الاستثمارات والقطاعات بما في ذلك الطاقة المتجددة ووسائل النقل العام منخفضة الكربون، فضلا عن تحسين إدارة المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي.

ووضع البنك الآسيوي هدفا طموحا يتمثل في ضمان توجيه 50% من إجمالي التمويل المعتمد بحلول عام 2025 نحو تمويل المناخ وتقدير البنك الحالي هو أن موافقاته التراكمية لتمويل المناخ ستبلغ 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030

البنية التحية الخضراء والاستثمار فى العمل المناخى

يؤدي تغير المناخ إلى تحويل احتياجات البنية التحتية بشكل كبير نحو البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة المناخ والتي تدعم أهداف خفض الانبعاثات بموجب اتفاق باريس.

وسيتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 تحقيق زيادات كبيرة في الاستثمارات المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا واجتماعيًا عبر قطاعات متعددة.

وكشف البنك الآسيوى عن أنه بصرف النظر عن العمل مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى لزيادة تمويلاتة المشتركة للمناخ إلى 175 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، فإننا نبذل جهودنا الخاصة لمكافحة تغير المناخ من خلال استثماراتنا.