الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار الإعلامى للأونروا: 95% من ميزانيتها تبرعات ولا نستطيع إجبار أحد

عدنان أبو حسنة
عدنان أبو حسنة

قال عدنان أبوحسنة المستشار الإعلامي للأونروا، إن الأونروا تختلف عن باقي منظمات الأمم المتحدة، فهي ليست مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف، أو برنامج الغذاء العالمي، وإنما أنشأت بصورة مؤقتة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ولم يعتقد أحد أنها ستستمر لـ75 عامًا.

الأونروا أنشئت بشكل مؤقت ولم يتوقع أحد أن تستمر لـ75 سنة

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الأونروا أخفقت في الهدف الرئيسي من إنشائها، وكان الكل يعتقد أنها ستبقى لمدة 5 سنوات، وتحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، لذا ارتبطت ميزانيتها المؤقتة بالتبرعات وليست من ميزانية الأمم المتحدة.

وأوضح أن 95% من ميزانيتها تبرعات تطوعية، ولا أحد يحاسب أحدًا، عندما قطعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 360 مليون دولار، لم يستطع أحد أن ينطق، لأن منظومة التبرعات تقوم على تبرعات طوعية.

الأونروا إيمان الحويزي مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية الامم المتحدة

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