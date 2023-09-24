تعيين المهندس جمال داخلى رئيسًا لقطاع شبكات كهرباء أسيوط

استقبلت إدارة شبكات كهرباء أسيوط والوادي الجديد، المهندس جمال عمر داخلي، رئيسًا لها، بعد أن أصدرت المهندسة صباح مشالى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قرارًا بتعيينه رئيسًا لقطاع شبكات أسيوط والوادي الجديد، إحدى الوظائف القيادية، التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء إحدى شركتي الوجه القبلي للكهرباء من بين تسع شركات تابعة في توزيع الكهرباء للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وكان المهندس رأفت شمعة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أصدر قرارًا الأسبوع الماضي بتعيين المهندس عصام إبراهيم، رئيسًا لقطاعات التشغيل جنوب بالشركة لمدة عامين، أو لحين بلوغه سن المعاش أيهما أقرب.

يذكر أن شركة مصر الوسطى للكهرباء تعد الأكبر بين شركات توزيع الكهرباء من حيث المساحة، وتضم 5 قطاعات هي «الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد»، والتي تمثل حوالي 51% من مساحة الجمهورية، وهو ما يمثل تحديًا أمام الشركة في توسعة شبكاتها نظرًا للمساحات المترامية في تلك المحافظات خاصة الوادي الجديد، ﻭﺗﺘﺒﻊ مصر الوسطى ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.

أهداف التعيينات الجديدة

وترمي هذه القرارات إلى تحديث قطاع شركة كهرباء مصر الوسطى وقطاع الشبكات والخطوط، وذلك لدعم القطاعات بدماء جديدة لتنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لتنفيذ مشروعات الكهرباء بقرى ومراكز المحافظة، في إطار خطة القطاع لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية بمحافظات الصعيد ضمن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

خطة المشروع

وتتضمن خطة التطوير لشبكات الكهرباء التى سيتم تنفيذها، وتشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية، وتتضمن استكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخرى ذات مقطع مناسب ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك وإنشاء مغذيات جديدة، لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادى مشاكل الخطوط الطويلة.

أهداف المشروع

ويستهدف المشروع القومى لتطوير الريف المصري 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح"، وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط"، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطويرًا شاملًا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.