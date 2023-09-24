تعاون بين جامعة بنها و"الاتصالات" لدعم ورعاية ذوى الهمم

وقّع الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالمنعم الشرقاوى مدير الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، مذكرة تفاهم بين الجامعة ووزارة الاتصالات "الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة"، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

تعاون مشترك لتمكين الأشخاص ذوى الهمم فى منظومة التعليم الجامعى

يأتى ذلك في إطار التعاون المشترك لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الهمم في منظومة التعليم الجامعي ودعم البحث والتطوير وريادة الأعمال في مجال التكنولوجيات المساعدة، بحضور الدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، والدكتور عمرو العوامري مدير برامج الابتكار بالأكاديمية، والدكتور علاء صبرة مدير عام ومسئول التدريب بالمجلس التنفيذي بالأكاديمية، والأستاذة أمل رمضان العضو القانوني بالمجلس التنفيذي بالأكاديمية.

وأكد نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أن مذكرة التفاهم تأتي استكمالًا لدور جامعة بنها لدعم ورعاية ذوي الهمم، وفي إطار توصيات الملتقى الأول لذوي الهمم، ديسمبر ٢٠٢٢، والذي نظمه مركز رعاية الموهوبين والمبدعين تحت شعار "نرتقي بأنفسنا وبرامجنا لنستوعب أبناءنا ذوي الهمم في عالمنا".

كما أكد الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حققت نتائج متميزة بأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر بجامعة حلوان، الذى أقيم تحت شعار "الجمهورية الجديدة- حلم وطن"، حيث حصل طلاب الجامعة على 11 ميدالية "4 ذهبية و5 برونزية و2 فضية" فى مختلف الأنشطة والمسابقات الطلابية.

وقدم "الجيزاوى" التهنئة للطلاب الفائزين فى فعاليات أسبوع شباب الجامعات، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية المختلفة، والمشاركة الإيجابية فى أسبوع شباب الجامعات المصرية الذى يعد من أهم اللقاءات الشبابية التي تجمع الشباب على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية، ويضم العديد من الأنشطة التي من شأنها اكتشاف المواهب والإبداعات المختلفة التي يملكها الطلاب وتنميتها.

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة بنها شاركت في أسبوع شباب الجامعات بوفد ضم 130 طالبا وطالبة ومشرفين، مؤكدا أن الطلاب حققوا نتائج ومراكز متقدمة خلال الفعاليات.

وأشار الدكتور تامر سمير إلى أن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة من أجل العمل على دعم وتشجيع الطلاب وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع.

