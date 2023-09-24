بحضور أسرته.. حفل لتأبين الشاعر محمود قرني بــ"ثقافة الفيوم" الأربعاء

ينظم فرع ثقافة الفيوم بالهيئة العامة لقصور الثقافة، حفلا لتأبين الشاعر محمود قرني بقصر ثقافة الفيوم وذلك في السابعة من مساء الأربعاء المقبل 27 سبتمبر الجاري، وتحتضن الحفل نقابة المحامين بالفيوم.

تفاصيل حفل تأبين الشاعر محمود قرني

ويشارك في حفل تأبين الشاعر محمود قرني ــ والذي غادر دنيانا 2 يوليو الماضي، عن عمر ناهز الثانية والستين بعد صراع مرير مع المرض ــ أسرته، وكل من الكتاب والشعراء، عبده الزراع، فارس خضر، جمال القصاص، عاطف عبد العزيز، عيد عبد الحليم، والنقاد دكتور يسري عبد الله، دكتور محمد السيد إسماعيل، دكتور عبد الحكم العلامي، بالإضافة إلي كتاب ومثقفي الفيوم مسقط رأس الشاعر محمود قرني.

يتضمن الحفل، كلمة أسرة الشاعر محمود قرني، والتي يلقيها ويقدمها الكاتب عبده الزراع، بالإضافة إلى عرض فيديو عن مسيرة الشاعر محمود قرني، وأبرز كتاباته، وأهم المحطات في مسيرته الإبداعية

إطلالة على مسيرة الشاعر الراحل

ولد الشاعر محمود قرني، والذي يعد من أبرز جيل الثمانينيات الشعري في مدينة الفيوم عام 1961، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1985، عمل بالصحافة إلي جانب القانون، فكان يحرر بابا ثابتا في مجلة الثقافة الجديدة تحت عنوان "رحيق الكتابة"، كما عمل في جريدة العربي الناصرية وغيرها.

شارك الشاعر محمود قرني، في العديد من المهرجانات الشعرية في مصر والدول العربية والعالمية، نذكر من بينها مؤتمر أدباء مصر، أسبوع الثقافة المصرية الكويتية، مهرجان جرش مهرجان أصوات المتوسط، مهرجان الشعر العربي الثالث بالرباط .

شارك الشاعر محمود قرني مع أخرى في تأسيس عدد من الكيانات الثقافية المستقلة، من بينها مجلة "العصور الجديدة"، "ملتقى قصيدة النثر"، مجلة "الكتابة الأخرى" و مجلة “مقدمة”.

مجموعات محمود قرني الشعرية

صدر للشاعر الراحل محمود قرني، العديد من المجموعات الشعرية، من بينها “طرق طيبة للحفاة” عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2000. وعن هيئة قصور الثقافة أيضا صدر له ديوان: “حمامات الإنشاد” عام 1996، وعن الهيئة المصرية العامة للكتاب صدر له: “الشيطان في حقل التوت” مشروع مكتبة الأسرة 2009. “هواء لشجرة العام” 1998 . “لعنات مشرقة” عن دار الأدهم للنشر عام 2012. والتي طرحت له أيضا ــ دار الأدهم ــ قبل عامين تحديدا في العام 2021 مختارات شعرية بعنوان “أبطال الروايات الناقصة”. وديوان “ترنيمة إلي أسماء بنت عيسى الدمشقي” عام 2020.

وعن دار ميريت للنشر صدر له ديوان “أوقات مثالية لمحبة الأعداء” عام 2006. ديوان “قصائد الغرقي”، والذي صدر في طبعتين. الطبعة الأولي عام 2008 عن دار التلاقي، وطبعة خاصة عام 2010. ديوان “خيول علي قطيفة البيت” عن دار الأحمدي عام 1998.

كما قدم الشاعر محمود قرني للمكتبة العربية، عددا من الكتابات العابرة للنوعية، من بينها كتاب “لماذا يخذل الشعر محبيه؟”، عن دار الأدهم. كتاب بين فرائض الشعر ونوافل السياسة .. الشعر العربي بين ثلاثة أجيال.

كتاب “الوثنية الجديدة وإدارة التوحش”. كتاب “وجوه في أزمنة الخوف .. عن الهويات المجرحة والموت المؤجل”، عن كتاب الهلال عام 2016.