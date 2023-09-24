الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. بعد اكتشاف مرضٍ معدٍ..الجزائر توقف استيراد الأبقار والعجول من فرنسا

الأبقار
الأبقار

أوقفت السلطات الجزائرية، "بشكل فوري" و"إلى أجل غير مسمى" استيراد العجول والأبقار الحية من فرنسا، بعد اكتشاف مرضٍ معدٍ على أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية "واج" عن بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية، أن "وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وبعد استشارة السلطة الوطنية للبيطرة، قررت الإيقاف الفوري لاستيراد العجول والأبقار الحية القادمة من فرنسا".

وأضافت أن هذا "الإجراء الوقائي يأتي بأثر استعجالي عقب ظهور مرض معد هو مرض النزفية الوبائية، الذي يؤثر بشكل رئيسي على العجول والأبقار الحية في فرنسا، والذي تم الإعلان عنه رسميًا من قبل السلطات الصحية في البلد المعني".

وقبل يومين أعلنت السلطات الفرنسية اكتشاف هذا المرض لدى مزارعين بجنوب غربي البلاد.

وكانت السلطات الجزائرية أعلنت قبل أسبوعين الترخيص مجددًا باستيراد عجول الذبح والتسمين لتوفير اللحوم الحمراء في السوق المحلية، بعد ارتفاع أسعارها لمستويات قياسية.

ومنذ سنوات تفرض السلطات الجزائرية شرط الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة، لإجراء عمليات استيراد معظم السلع والمنتجات من الخارج، في إطار مساع حكومية لكبح نزيف النقد الأجنبي. 

السلطات الجزائرية العجول وكالة الأنباء الجزائرية التنمية الريفية السلطة الوطنية الأبقار الحية

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

عاجل.. احتجاج غير مسبوق والأول من نوعه ضد الملكية البريطانية داخل قصر باكنجهام

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مدمر

عاجل.. بعد اكتشاف مرضٍ معدٍ..الجزائر توقف استيراد الأبقار والعجول من فرنسا

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

"مضاعفة الراتب" أبرز شروط ميكالى لبدء مهمته الرسمية مع منتخب الشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر