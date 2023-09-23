السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ندوة وعرض خاص لفيلم "البطارية ضعيفة" بمهرجان الغردقة السينمائى اليوم

فيلم بطارية ضعيفة
فيلم بطارية ضعيفة

تنظم إدارة مهرجان الغردقة السينمائي برئاسة الكاتب والسينارست محمد الباسوسي مساء اليوم السبت ندوة وعرض خاص  للفيلم القصير البطارية ضعيفة للمؤلف والبطل عاطف عبد اللطيف بحضور صناع العمل وأبطاله.

يشارك فيلم البطارية ضعيفة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب على جائزة المسابقة الخضراء للأفلام التي تهدف إلى الاهتمام بالبيئة والطبيعة والبعد عن ما يضر بالحياة الطبيعية، حيث تخصص إدارة المهرجان جائزة خضراء تمنحها لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لأفضل فيلم يعالج  قضية تتعلق بالدفاع عن البيئة.

فيلم بطارية ضعيفة 

ومن جانبه، قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، مؤلف وبطل فيلم "البطارية ضعيفة"، إنه عبارة عن صرخة في وجه التلوث، وتحذير من كارثة تهدد الإنسانية بعد ما شهده العالم من تغيرات مناخية خطيرة تهدد السلم والأمان العالمي.

وأضاف د. عاطف عبد اللطيف أن الفيلم يرصد ما تعرض له العالم من كوارث طبيعية خلال السنوات الأخيرة، مثل جفاف الأنهار والأعاصير والزلازل واشتعال الحرائق في الغابات، وتزايد ظاهرة التصحر التي تهدد بفقر غذائي.

ويدور فيلم "البطارية ضعيفة" حول الدكتور آدم، العالم المصري الذي يعيش في أمريكا، وبعد إصابته بفيروس "كورونا" يعود مع زوجته إلى مصر، ويختاران مدينة "سانت كاترين" المحتفظة بطبيعتها وجوها النقي في محاولة للبحث عن طوق نجاة للبشرية، في رسالة للعالم من بلد السلام والتسامح.

"البطارية ضعيفة" قصة وبطولة عاطف عبداللطيف، وتشاركه البطولة دينا صلاح، وسيناريو وحوار ومعالجة جوزيف فوزي، وإخراج سامح ماهر، ويشارك في بطولته بدو سيناء.

وتقام الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام برعاية من وزارة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.

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