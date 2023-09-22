محافظ الإسكندرية يشارك في مؤتمر التنمية العضوية للمنطقة الروتارية

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في مؤتمر التنمية العضوية للمنطقة الروتارية؛ اليوم، للتأكيد على الدور الفعال والمؤثر لمؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها الأندية الروتارية في دعم المجتمع السكندري، في ظل دعم الحكومة للمجتمع المدني كشريك أساسي للدولة المصرية في عملية التنمية.

دعم الأهالي بالمناطق الأشد احتياجًا

وفي كلمته؛ وجه المحافظ الشكر للأندية الروتارية على مجهوداتها الكبيرة ودورها الراسخ الذي تقوم به في الشارع السكندري؛ مثمنا دور الأندية الروتارية ومساهمتها في العديد من أعمال التطوير والتنمية التي تدعم بها أهالي الإسكندرية في المناطق الأشد احتياجًا يأتي علي رأسها، تعمير وتطوير قرية "باب الأحرار"، والتي اشتملت أعمال التطوير فيها علي تطوير منازل أهالي القرية وتسقيفها، وإنشاء مدرسة ابتدائية وتجهيزها بالكامل، وتطوير الوحدة الصحية، وتطوير شبكات المياه ورصف الطريق المؤدى للقرية، فضلًا عن تسليم أهالي القرية مراكب صيد لتكون مصدر دخل لهم يساعدهم علي المعيشة.

المحافظة تدعم الأفكار والمقترحات

لذا أكد الشريف أن المحافظة على أتم استعداد لدعم جميع الأفكار والمقترحات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن السكندري، مُضيفًا أن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها، وأن وطننا بحاجة إلينا اليوم أكثر من أي وقت مضى، فلابد أن تتضافر كافة الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة أميرة طهيو مدير مديرية الشئون الصحية، وعماد عبد الوهاب نائبا عن محافظ المنطقة الروتارية، وشريف والي المحافظ السابق للمنطقة الروتارية، وأعضاء المنطقة الروتارية.

وكان قد افتتح اليوم، اللواء محمد الشريف، والدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، المعرض الخيري وورش العمل المقامة لتدريب السيدات على التوعية الطبية وريادة الأعمال ضمن فعاليات حملة "رحلة 1000 كيلو متر".