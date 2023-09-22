عز الدين نجيب.. إطلالة على مسيرة فنان أديب موسوعي شامل

فارق دنيانا قبل قليل الفنان عز الدين نجيب، لتصل مسيرة فنان أديب موسوعي شامل إلي محطتها الأخيرة، ولكن مع غياب الجسد تبقي السيرة أطول من العمر بما خلفه ورائه من أعمال إبداعية، تنوعت بين الأدب والفن التشكيلي والنقد، والمساهمة في تأسيس العديد من الكيانات الثقافية العامة والخاصة المستقلة.

نشأته وتعليمه

عز الدين نجيب، المولود لأسرة متوسطة بمحافظة الشرقية، تحديدا قرية “مشتول السوق” في 30 أبريل 1940، خلال الفترة من 1955 ــ 1957 أتم تعليمه الثانوي، ليلتحق بكلية الفنون الجميلة حيث تخصص في قسم التصوير الزيتي، ويحصل علي البكالوريوس في العام 1962.

محطات بارزة في حياة الفنان عز الدين نجيب

شهد العام 1964 افتتاح أول معارض الفنان عز الدين نجيب التشكيلية، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، بمشاركة الفنان زهران سلامة، وكان المعرض محصلة للزيارة التي قام بها الفنانين للسد العالي والنوبة.

وجاء معرض "صيادون وقوارب"، كأول معرض خاص لعز الدين نجيب، والذي أقامه في العام 1965 بقصر ثقافة بورسعيد، لينطلق الفنان عز الدين نجيب في عالم الفن التشكيلي، حيث شهدت الفترة من 1974 حتي 1976 فترة توهج وزخم في حياته، حيث أقام العديد من المعارض التشكيلية الخاصة الفردية له.

مقالاته في النقد التشكيلي

بدأ عز الدين نجيب، في نشر مقالاته في النقد التشكيلي، وذلك مبجلة الطليعة عام 1972 حتي توقفت المجلة عام 1977، لكن “نجيب”، كان قد بدأ كتابة مقالاته النقدية التشكيلية في العديد من الصحف والمجلات، من بينها: روز اليوسف، الحياة الدولية، الهلال، دبي الثقافية، العربي الكويتية، الوفد، أخبار الأدب وغيرها.

كتابته للقصة القصيرة والرواية

إلي جانب الفن التشكيلي، بدأ عز الدين نجيب، نشر قصه القصيرة منذ العام 1958 في جريدة “المساء”. وبعد عامين 1960 نشر أولي مجموعاته القصصية المعنونة بـ “عيش وملح"، بمشاركة الكتاب: محمد حافظ رجب، محمد عباس، الدسوقي فهمي، سيد خميس، محمد جاد.

بعدها بعامين ــ 1960 ــ صدرت له عن دار القومية العربية للنشر، المجموعة القصصية المنفردة “أيام العز”، والتي نال عنها جائزة القصة التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة.

وتوالت بعدها مجموعاته القصصية، ففي العام 1968 وتحت عنوان “المثلث الفيروزي”، صدرت ثاني مجموعات عز الدين نجيب القصصية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ليصدر بعدها مجموعات: “أغنية الدمية” 1975 عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق.

وفي العام 2002 طرحت الهيئة المصرية العامة للكتاب، الأعمال الكاملة لـ عز الدين نجيب. بالإضافة إلي مجموعة “نقطة صغيرة قرب السماء” وصدرت عن دار مصر المحروسة للنشر 2015.

كما صدر للفنان الكاتب عز الدين نجيب ثلاث روايات هي: “نداء الواحة”، عن دار غراب للنشر والتوزيع 2016. “المسافر خانة” عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2021. والتي طرحت له أيضا رواية “دبيب العقرب” العام الماضي 2022.

مؤلفات عز الدين نجيب النقدية

وفي مجال النقد التشكيلي، صدر للكاتب الفنان عز الدين نجيب العديد من الكتب والمؤلفات، نذكر من بينها: “فجر التصوير المصري الحديث” عن دار المستقبل العربي 1985. “موسوعة الفنون التشكيلية” في ثلاثة أجزاء عن دار نهضة مصر 2008 وعن نفس الدار صدر له في العام اللاحق 2009 كتاب “الأنامل الذهبية”. “ستائر الضوء” 1996. “فنانون وشهداء” 2000. “التوجه الاجتماعي للفنان المصري المعاصر” وصدر في العام 1997 عن المجلس الأعلي للثقافة. “أنشودة الحجر” 1999 عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي نشرت له أيضا مؤلفات: “حامد عويس .. الإبداع والثورة” 2004، “محمود بقشيش .. فنان وعصر” 2007.

وعن مكتبة ديوان صدر له في العام 2007 كتاب “الفنان عبد الحي أبو العينين”. وعن الهيذة المصرية العامة للكتاب صدر له “الوشاحي .. كاشف الآفاق” 2014. وعن هيئة الكتاب أيضا صدر له: “الفنان جميل شفيق بين الحلم والأسطورة” 2017. “تحولات الفن عند مفصل القرنين” 2018.

بالإضافة إلى العديد من الكتب والمؤلفات التي نشرها الكاتب الفنان عز الدين نجيب، في التراث منها: الصامتون .. تجارب في الثقافة والديمقراطية في الريف المصري ــ مواسم السجن والأزهار ــ رسوم الزنزانة ــ الثقافة والثورة ــ الثقافة والجسور المقطوعة ــ المثقفون والعسل المر وغير ذلك.