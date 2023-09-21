أصحاب أراضي البركان فى نيوزيلندا ينفون مسؤوليتهم عن سلامة الزوار

سلطت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الخميس، الضوء على تصاعد الأزمات بين أصحاب أراضي البركان الذي اندلع في نيوزيلندا عام 2019، حيث رفضوا الحجج المقدمة من هيئة تنظيم السلامة في مكان العمل في البلاد بأنهم قاموا في نهاية المطاف بإدارة الأنشطة في الجزيرة والسيطرة عليها ويتحملون المسؤولية القانونية عما إذا كان زوارها آمنين.

وعندما انفجرت جزيرة وايت آيلاند/واكاري في 9 ديسمبر 2019، قُتل 22 شخصًا - 17 منهم أستراليين - وأصيب 25 آخرون، وقد أدى ذلك إلى تجديد النقاش حول ضوابط سياحة المخاطر الطبيعية في نيوزيلندا.

ووفقاً للتقرير فقد انتهت محاكمة مطولة لشركة Whakaari Management Limited (WML)، وهي شركة شارك في إدارتها الإخوة الثلاثة الذين يمتلكون البركان النشط قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية، في محكمة مقاطعة أوكلاند يوم الخميس.

ركاب السفن السياحية



لقد بدأ الأمر بروايات عاطفية ومصورة من الناجين من الثوران - وكان العديد منهم من ركاب السفن السياحية - الذين قالوا إنهم لم يعرفوا المخاطر التي واجهوها عندما ساروا إلى فوهة بركان واكااري.

واتهم محققون من وكالة WorkSafe الحكومية عشرات الأطراف بانتهاك قانون الصحة والسلامة بعد الكارثة، بما في ذلك شركات السياحة والوكالات العلمية وأصحاب الجزيرة.

واعترفت ست منظمات بالتهم الموجهة إليها قبل عرض القضية على المحكمة. ولكن على الرغم من وصف التحقيق بأنه الأكثر تعقيدًا من نوعه في تاريخ نيوزيلندا، إلا أن القضية المرفوعة ضد الأطراف المتبقية بدأت في الانهيار بعد بدء المحاكمة في يوليو: ووجهت التهم الموجهة إلى خمس شركات أو أشخاص دفعوا ببراءتهم. تم رفضه بعد انتهاء أدلة الادعاء الشهر الماضي.

مع بقاء مدعى عليه واحد فقط، طعنت المرافعات الختامية هذا الأسبوع فيما إذا كانت شركة WML - وهي شركة تم إنشاؤها لمنح تراخيص لمشغلي السياحة في الجزيرة - مديرًا نشطًا يتحمل المسؤولية القانونية عن مدى أمان عمل تلك الشركات على أراضيها، وما إذا كانت الإجراءات التي اتخذتها والوفاء بأية التزامات عليهم.

بالنسبة للمدعي العام كريستي ماكدونالد، كانت القضية تتعلق بالمال؛ وقالت للمحكمة إن أندرو وجيمس وبيتر باتل حصلوا على مليون دولار نيوزيلندي (500 ألف جنيه إسترليني) كرسوم وعمولات من التراخيص التي منحتها شركتهم لمنظمي الرحلات السياحية.

وقال ماكدونالد إن الأرباح "لم يتم إعادة استثمارها في إدارة وفهم مخاطر" السياحة على بركان نشط. كان على الشركة التزامات بموجب القانون "تجاه السائحين الذين مولت رسومهم أعمالها" لأنهم كانوا مديرين مشاركين ونشطين ولديهم السلطة التقديرية لمنع المشغلين من استخدام أراضيهم.

لكن جيمس كايرني، محامي شركة WML، قال إن مالكي البركان أنشأوا الشركة فقط لإدارة الجانب المالي لمنح التراخيص، وإن وجود مصلحة تجارية ليس بالأمر المخجل.

وقال كايرني: "إن الهجمات على الجوانب المالية في هذه القضية لا تساعد حقًا في أي من القضايا الرئيسية التي تحدد شرفك"، في إشارة إلى تصريحات الادعاء طوال المحاكمة بأن المالكين وضعوا الأرباح قبل السلامة.

وأضاف أن الشركة ليس لديها سيطرة نشطة على الأنشطة اليومية في الجزيرة، ولا وجود لها في واكاري أو في المنطقة، وتم تأسيسها فقط لترخيص الوصول لشركات أخرى.

وكانت التجربة أكبر اختبار حتى الآن لإصلاحات نيوزيلندا الشاملة في عام 2015 لقوانين الصحة والسلامة في مكان العمل - وهي الأكثر أهمية خلال عقدين من الزمن - والتي حولت المسؤولية عن المخاطر في مكان العمل إلى أولئك " الذين يديرون أعمالاً أو تعهدات "، والذين يجب أن يكونوا استباقيين بشأنها مسائل المخاطر بدلا من الاعتماد على المنظمين.