"كاثوليك مصر" يحيون ذكرى القديس جوزيف ماريا دي يرمو إي باريز الكاهن

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم الأربعاء، بذكرى القديس جوزيف ماريا دي يرمو إي باريز الكاهن.

وبهذه المناسبة، أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال فيها: “ولد جوزيف ماريا دي يرمو إي باريز في 10 نوفمبر 1851م في ملكية جالمولونجا ، بلدية مالينالكو ، في ولاية المكسيك”.

عائلته

وهو الطفل الوحيد لإيمانويل دي ييرمو سوفيناس، المحامي وماريا جوزيبا باريز ومارتينيز.

تم تعميده في نفس اليوم باسم جوزيف ماريا في كنيسة شركة جالمولونجا، التي يملكها والده.

كان الوالدان مسيحيين تقيين وميسورين. توفيت والدته بعد خمسين يومًا من ولادته.

اهتمت عمته كارمن بتربيته وتعوضه من حرمانه عن حنان الأم، فكانت تشجعه على الصلاة وأعمال الخير للفقراء.

وبعد أن أنهي دراساته بنتائج مبهرة، وفى الساسة عشرة من عمره ولدت لديه الرغبة في الحياة المكرسة وخدمة السيد المسيح وقطيع سيده المخلص. ففكرت عائلته في أن يتزوج وأن يكون اسرة لكنه عرض عليهم أمر التكريس وبعد حوار شاق وافقوا على رغبته.

انضم إلى جمعية القديس منصور دي بول، فكانت سنوات تكوينه الروحي ودراساته الفلسفية واللاهوتية مضطربة بسبب الاضطهاد الذي أطلق في عهد حكومة خواريز. اضطر مجمع البعثة، من أجل البقاء، إلى البحث عن ملجأ ونقل الطلاب والمبتدئين إلى مختلف المجتمعات المحلية للأمة المكسيكية ، بما في ذلك الشباب جوزيف، فأقام في مكسيكو سيتي ، وبويبلا ، وخالوبا ، وغواناخواتو ، وتولوكا.

قدم نذوره الأولى في 10 نوفمبر 1869 وفي نهاية العام تم إرسال جوزيف إلى باريس حيث مكث لأكثر من عام، حيث حضر الدراسات اللاهوتية، وبعد ذلك تم إعادته إلى مكسيكو سيتي، حيث تعاون في مختلف بعثات الأبرشية، لكن المشاكل الصحية أجبرته على العودة لأسرته. في ١ مارس ١٨٧٧، بعد أزمة روحية طويلة ومؤلمة، تخلى نهائياً عن جمعية الإرسالية، مقتنعاً أنه لم تكن لديه هذه الدعوة.

رحب به أسقف أبرشية ليون، ودخل مدرسة الأبرشية لإكمال دراساته اللاهوتية بشكل منتظم. بعد أن أكمل دراسته، رُسم كاهنًا في 24 أغسطس 1879 في كاتدرائية ليون.

بدأ خدمته ببراعة، فكان واعظاً قديراً، فبدأ يكتب بأسلوب رائع مقالات تدريبية للأمهات في الصحف الكاثوليكية المحلية، فظهرت لديه مشاكل صحية جديدة فقام المطران بإعفائه من جميع مسئوليته وخصوصاً خدمة الوعظ والتعليم المسيحي، وأوكل إليه رعاية مزارين صغيرين يقعان بالقرب من مدينة ليون.

فبدأ أصدقائه وينصحونه بعدم تولي وظيفة تقلل من قدراته. فكان على وشك الاستسلام وتحدي أسقفه فقال لإصدقائه: "أني أحب الكنيسة بإخلاص وإرادة الثابتة علي أن أطيعها وأحترمها دائمًا".

هذه الطاعة المؤلمة تجعله يفتح عينيه على فقر زمانه. في أحد الأيام رأى بعض الخنازير على ضفة النهر تلتهم طفلين حديثي الولادة تركتهما والدتهما على الفور. من هذه الحقيقة المروعة التي يشهدها تأتي الشرارة التي تجعله يتخذ خيارًا للفقراء جذريًا. ففتح على الفور داراً لمساعدة الفقراء، لكنه لم يجد جماعة من الراهبات على استعداد للاعتناء بالدار.

ثم جمع أربعة شباب متطوعين معه بعد بضعة أشهر افتتح أول دار. فكان لا يعلم الأب جوزيف أن رعيته من "خدام قلب يسوع الأقدس والفقراء" وُلِدوا بهذه الطريقة البسيطة وغير المخطط لها، والتي تضم اليوم 700 راهبة، لا تزال تعمل في المدارس ومساعدة الأسر الفقيرة، فقام بتأسيس المدارس والمستشفيات والملاجئ للمسنين ودور الأيتام ورعاية تاراهوماراس المعوزين في شمال المكسيكً وفي الأماكن الأكثر فقراً، وبدوا برعاية الأطفال المعوقين، فاستطاع بثقته في العناية الإلهية أن يتغلب على جميع الصعوبات والافتراءات والاضطهادات ، فرحل بابتسامة على شفتيه بعد حياة طويلة قضاها في اعمال الخير عن عمر يناهز 53 عامًا ، في 20 سبتمبر 1904. وأعلنه البابا القديس يوحنا بولس الثاني "طوباوياً" في 6 مايو 1990 وأخيراً "قديسًا" في 21 مايو 2000.