الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حرب الطائرات المسيرة تتواصل بين روسيا وأوكرانيا.. وخسائر في الجانبين

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بأن روسيا أسقطت عدة طائرات مسيرة قرب مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، بعد ساعات من هجوم روسي على مصفاة نفط كريمنتشوك.

وقالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية إن روسيا أسقطت عدة طائرات مسيرة قرب مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وعلى الجهة الأخرى، قال دميترو لونين حاكم منطقة بولتافا في وسط أوكرانيا إن روسيا شنت هجوما على مصفاة نفط كريمنتشوك بطائرات مسيرة خلال الليل مما تسبب في نشوب حريق.

 وذكر على تطبيق تلجرام أن عمليات تكرير النفط في المصفاة توقفت مؤقتا، مضيفا أنه لم ترد معلومات عن سقوط ضحايا.

ونقلت رويترز عن المسؤول الأوكراني قوله: الليلة الماضية، هاجم الروس منطقة بولتافا عدة مرات. أبلى نظام دفاعنا الجوي بلاء حسنا في مواجهة الطائرات المسيرة للعدو.

 وكانت المصفاة قد تعرضت مرارا للهجوم من روسيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في العام الماضي.

الدفاعات الجوية

من جهة أخرى، قال الجيش الأوكراني إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية أسقط 17 من بين 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا فوق أوكرانيا خلال الليل.

ولم يتسن التحقق من روسيا بشأن هذا التقرير.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من إسقاط وتدمير مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميج-29" و"سو-24".

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: دمرت القوات الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "ميج-29" في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبتروفسك بواسطة طائرة من دون طيار.

وأضافت الوزارة: أسقطت الطائرات الروسية، مقاتلة أوكرانية من طراز سو-24 في منطقة نوفوفلاديميروفكا في مقاطعة نيكولاييف.

وبحسب الدفاع الروسية: تم تدمير 42 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في دونيتسك ولوغانسك، وفي مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون.

وتابع البيان: اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 4 صواريخ طراز "ستورم شادو" و5 صواريخ "هيمارس" و"سميريش".

الجيش الأوكراني الدفاع الجوي روسيا الدفاع الروسية طائرات مسيرة سيفاستوبول

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