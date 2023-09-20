الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: الروماني ريجيكامب يقترب من تدريب الطائي السعودي

لورينت ريجيكامب
لورينت ريجيكامب

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي الطائي السعودي، وضعت المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، على رأس اهتماماتها من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، نقلًا عن مصادر خاصة، أن إدارة نادي الطائي، دخلت في مفاوضات مباشرة مع الروماني لورينت ريجيكامب، من أجل تولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للكرواتي كريشيمير ريزيتش، المدرب الحالي، الذي تنوي إدارة النادي إقالته من منصبه.

وأشارت الصحيفة، نقلًا عن المصادر ذاتها، إلى أن سوء نتائج الفريق في دوري روشن السعودي، جعل الإدارة تتخذ هذا القرار، قبل إعلانه رسميًا.

تجارب تدريبية عديدة في منطقة الخليج العربي

وخاض ريجيكامب، تجارب تدريبية عديدة في منطقة الخليج العربي، أبرزها مع نادي الهلال السعودي، خلال موسم 2014-2015، حيث قاده لبلوغ نهائي دوري أبطال آسيا عام 2014.

وخاض المدرب الروماني، بعدها تجربتين في الدوري الإماراتي مع ناديي الوحدة والوصل، قبل أن يعود مجددًا للدوري السعودي، من بوابة نادي الأهلي، في عام 2021، والذي لم يستمر معه سوى شهرين قبل أن تتم إقالته.

وقدم الطائي، مستويات متواضعة خلال الموسم الحالي لدوري روشن السعودي، حيث اكتفى الفريق، بتحقيق انتصارين حتي الآن في المسابقة، مقابل 3 هزائم، وتعادل وحيد.

ويحتل الطائي، المركز التاسع في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 9 نقاط، بعد مرور 6 جولات، على انطلاق المسابقة.

وينتظر فريق الطائي، مواجهة صعبة وقوية عندما يحل ضيفًا على نظيره الاتفاق، في السادسة من مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن.

يذكر أن الهلال، يحتل حاليًا صدارة الدوري، برصيد 16 نقطة، يليه الاتحاد في المركز الثاني، برصيد 15 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف، عن الأهلي، صاحب المركز الثالث.

الطائي السعودي نادي الطائي لورينت ريجيكامب كريشيمير ريزيتش الهلال السعودي

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