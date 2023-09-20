الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"تضامن الشيوخ": هناك تنسيق عالى المستوى بين مصر والإمارات فى كل المجالات

رشا اسحق
رشا اسحق

قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات دليل على قوة العلاقات المتميزة والأواصر التاريخية الوطيدة بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي.

 مصر والإمارات حريصان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن هناك تنسيقًا عالي المستوى بين البلدين في كل المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها، كما أن العلاقة بين مصر ودولة الإمارات تاريخية خاصة وأن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أرسى دعائم العلاقة ورسوخها منذ عقود طويلة، وذلك لاقتناعه الشديد بدور مصر ومكانتها الكبيرة ودورها الريادي في المنطقة العربية.

وأوضحت أن مصر والإمارات حريصان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية بأكملها، خاصة وأن الرئيس السيسي ونظيره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قاما بالتنسيق والتشاور حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة.

كما أشارت إسحق إلى أن العلاقة بين البلدين راسخة وقوية رغم المحاولات المتكررة والمستمرة من الجماعة الإرهابية ولجانها الإلكترونية لإثارة الفتنة بين البلدين، وذلك لأن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجًا مثاليًا للعلاقات الطيبة القوية بين الدول.

يشار إلى أن التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبوظبي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين أعربا عن اعتزازهما بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، والتي تنعكس على التنسيق الوثيق بين الدولتين بهدف دعم استقرار المنطقة العربية، لا سيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دوليًا وإقليميًا.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، والذي تستضيفه دبي نهاية العام الجاري، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة الدورة السابقة "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ.

مجلس الشيوخ الرئيس السيسي بن زايد آل نهيان رئاسة الجمهورية مصر والإمارات

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