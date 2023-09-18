المغرب فى الصدارة.. التصنيف المحتمل لمنتخب مصر قبل قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023

تترقب جماهير كرة القدم في القارة السمراء قرعة نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، وستجرى في 12 أكتوبر المقبل، بعد أن أسدل الستار مؤخرًا على مشوار التصفيات المؤهلة إلى البطولة.

وتنتظر المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وسيصدر نهاية الشهر الجاري، الذي سيتحدد على إثره مستويات الفرق في قرعة البطولة.

وتأهل إلى كأس أمم إفريقيا المقبلة كل من كوت ديفوار (البلد المضيف)، ومصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، ونيجيريا، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وكاب فيردي، وغينيا، وغانا، وأنجولا، وتنزانيا، ومالي، وجامبيا، وزامبيا، والكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، وجنوب إفريقيا، والسنغال، وموزمبيق.

التصنيف المرتقب للمنتخبات الإفريقية

منتخب المغرب سيواصل تصدره لتصنيف منتخبات القارة الإفريقية، بعد تغلبه وديًا على بوركينا فاسو، بهدف نظيف.

منتخب «أسود الأطلس» سيرتقي مركزًا واحدًا في التصنيف المقبل، ليصبح في المركز الثالث عشر عالميًا، والأول قاريًا برصيد (1658.32 نقطة).

منتخب السنغال، سيتراجع مركزين في التصنيف المقبل «فيفا»، ليصبح في المركز العشرين عالميًا برصيد (1597.13 نقطة)، بعد التعادل مع رواندا في تصفيات أمم إفريقيا، والخسارة أمام الجزائر وديًا، لكنه سيحافظ على موقعه في المركز الثاني «إفريقيًا»

المنتخب التونسي، سيرتقي مركزين في التصنيف المقبل لـ«فيفا»، ليصبح في المركز التاسع والعشرين عالميًا، برصيد (1525.22 نقطة) بعد الفوز على بتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2023، وعلى مصر "وديًا".

وسيحافظ «نسور قرطاج» على موقعه في المركز الثالث على صعيد منتخبات القارة السمراء.

المنتخب الجزائري، سيتراجع مركزًا واحدًا ليصبح في المركز الـ 34 عالميًا برصيد (1509.50 نقطة)، وذلك رغم الفوز على السنغال وديًا والتعادل مع تنزانيا في تصفيات أمم إفريقيا، ليحافظ «الخضر» على موقعه في المركز الرابع «قاريًا»

منتخب مصر، هو الآخر سيتراجع مركزًا واحدًا في التصيف، ليصبح في المركز الـ 35 برصيد (1508.94 نقطة)، بعد الفوز على إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا والخسارة وديًا من تونس.

وحافظ منتخب «الفراعنة» على موقعه في المركز الخامس «إفريقيًا».

وسيكون الترتيب المرتقب للمنتخبات الإفريقية المتأهلة لكأس الأمم في تصنيف «فيفا» على النحو التالي:

1- المغرب (13 عالميًا)

2- السنغال (20 عالميًا)

3- تونس (29 عالميًا)

4- الجزائر (34 عالميًا)

5- مصر (35 عالميًا)

6- نيجيريا (40 عالميًا)

7- الكاميرون (41 عالميًا)

8- مالي (49 عالميًا)

9- كوت ديفوار (50 عالميًا)

10- بوركينا فاسو (58 عالميًا)

11- غانا (60 عالميًا)

12- جنوب إفريقيا (60 عالميًا)

13- الكونغو الديمقراطية (66 عالميًا)

14- الرأس الأخضر (71 عالميًا)

15- غينيا (81 عالميًا)

16- زامبيا (82 عالميًا)

19- غينيا الاستوائية (92 عالميًا)

21- موريتانيا (99 عالميًا)

23- غينيا بيساو (107 عالميًا)

26- موزمبيق (113 عالميًا)

27- ناميبيا (114 عالميًا)

28- أنجولا (117 عالميًا)

29- جامبيا (118 عالميًا)

31- تنزانيا (122 عالميًا)

تصنيف المنتخبات في قرعة كأس أمم إفريقيا 2023

وفقًا للتصنيف المقبل للاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي يصدر نهاية الشهر الحالي، سيكون مستويات المنتخبات في قرعة كأس أمم إفريقيا على النحو التالي:

المستوى الأول: كوت ديفوار (البلد المضيف)، المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر

المستوى الثاني: نيجيريا، الكاميرون، مالي، بوركينا فاسو، غانا، جنوب إفريقيا

المستوى الثالث: الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، غينيا، زامبيا، غينيا الإستوائية، موريتانيا

المستوى الرابع: غينيا بيساو، موزمبيق، ناميبيا، أنجولا، جامبيا، تنزانيا