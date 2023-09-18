الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير فرنسى: ما حدث فى درنة كان طبيعيًا ثم تحول لكارثة من صنع الإنسان

الإنقاذ في ليبيا
الإنقاذ في ليبيا

سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على الكارثة الإنسانية التي تعيش فيها ليبيا وتحديدًا درنة بسبب إعصار دانيال المدمر، واعتبرت أن فيضانات ليبيا هي كارثة طبيعية، لكنها تحولت إلى كارثة من صنع الإنسان.

فيضانات ليبيا 

وقالت الوكالة إنه بعد مرور أكثر من أسبوع على الفيضانات المدمرة التي جرفت أحياء بأكملها في البحر في شرق ليبيا، مما أسفر عن مقتل الآلاف، أصبحت ليبيا في حاجة ماسة إلى المساعدة.

وتابعت أن سنوات الحرب والانقسام السياسي تعني أن ليبيا غير مجهزة على الإطلاق لتنسيق المساعدة الدولية التي تم تقديمها، علاوة على ذلك، يقول طارق المجريسي، الخبير في شئون ليبيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن سنوات من إهمال البنية التحتية في مدينة درنة المدمرة تعني أن الفيضانات المفاجئة يوم الأحد الماضي كانت "كارثة طبيعية أصبحت بمثابة كارثة من صنع الإنسان".

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"أسوشيتد برس": ليبيا غارقة فى الفساد السياسى والإهمال ومياه الفيضانات

مقتل خمسة من فريق الإنقاذ اليوناني

يأتي هذا فيما نقلت صحيفة كاثمريني اليونانية عن المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس، اليوم الإثنين، أنه لا يزال من غير الواضح كيف وقع حادث الطريق الذي أودى بحياة خمسة من أعضاء فريق الإنقاذ اليوناني، وهم في طريقهم إلى مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات في ليبيا.

وقال بافلوس ماريناكيس إن المعلومات الأولى التي تلقتها الحكومة من ليبيا تتعلق بحادث سيارة مأساوي، موضحًا: "لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين ما حدث بالضبط لفريق الإنقاذ".

وأضاف ماريناكيس: "لا أستطيع أن أقول لكم شيئًا قبل إجراء التحقيق المعني، وقبل أن تقدم وزارة الدفاع الإجابات الرسمية، لكن ما يمكنني قوله هو أنه سيكون هناك تحقيق فوري في الأسباب، وبالطبع في ظروف سائق الحافلة التي تحطمت لتحديد أين تقع المسئولية عن وفاة أعضاء الفريق".

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حقوقى ليبى لـ"الدستور": ما حدث في مدينة درنة أمر لا يستوعبه العقل

ليبيا فيضانات فيضانات ليبيا كارثة طبيعية كارثة صنع الإنسان دانيال إعصار

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