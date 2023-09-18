"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز أهداف المدرسة الصيفية للملكية الفكرية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول المدرسة الصيفية للملكية الفكرية، كشفت من خلاله أبرز أهدافها، والتي تمثلت في التالي:

المدرسة الصيفية للملكية الفكرية:

تتيح الفرصة للطلاب اكتساب معرفة أعمق بالملكية الفكرية.

تساعد على تعزيز الابتكار والإبداع في شتى المجالات.

تساهم في تحسين وضع مصر العلمي والاقتصادي والريادي.

تساهم في تعزيز الابتكار وتعظيم القدرة التنافسية.