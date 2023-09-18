الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز أهداف المدرسة الصيفية للملكية الفكرية (فيديو)

المدرسة الصيفية للملكية
المدرسة الصيفية للملكية الفكرية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول المدرسة الصيفية للملكية الفكرية، كشفت من خلاله أبرز أهدافها، والتي تمثلت في التالي:

 

المدرسة الصيفية للملكية الفكرية:

 

  • تتيح الفرصة للطلاب اكتساب معرفة أعمق بالملكية الفكرية.

 

  • تساعد على تعزيز الابتكار والإبداع في شتى المجالات.

 

  • تساهم في تحسين وضع مصر العلمي والاقتصادي والريادي.

 

  • تساهم في تعزيز الابتكار وتعظيم القدرة التنافسية.

 

  • تساعد في تعظيم المردود الاقتصادي والاجتماعي لأنشطة البحث العلمي.
المدرسة الصيفية للملكية الفكرية الملكية الفكرية المدرسة الصيفية تعزيز الابتكار والإبداع تحسين وضع مصر العلمي اكسترا نيوز

مواد متعلقة

"إكسترا نيوز" ترصد جهود مبادرة حياة كريمة فى الصعيد (فيديو)

مهرجان مسرح الهواة.. «صانع النجوم» يعود من جديد بعد توقف لمدة عام

خالد رأفت أفضل ممثل فى «المهرجان التجريبى»: الجائزة كرم كبير من الله وحصاد لسنوات التعب

عماد الدين حسين: الحوار الوطنى قرّب المساحات المشتركة بين المواطنين

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسى قريب من شعبه بدرجة غير مسبوقة

"الصحة" تعلن تفاصيل الكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمجان فى المحافظات (فيديو)

أستاذ اقتصاد: الرئيس السيسي حريص على طمأنة المواطنين

تفاصيل الخدمات التعليمية لـ"حياة كريمة" بقرى بني سويف (فيديو)

الأكثر قراءة

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

وفاة أشرف مصيلحى تهز الوسط الفنى.. موعد ومكان صلاة الجنازة

طلائع الجيش يواجه البنك الأهلى فى افتتاح الدورى الممتاز

"تحرش وضرب".. تفاصيل اعتداء 3 فتيات على طالبة بمطواة

أخبار فاتتك.. اعتماد الجزء الثانى من الحركة القضائية ووفاة أشرف مصيلحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى