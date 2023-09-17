الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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افتتحها الرئيس السيسي.. معلومات عن مستشفى "إهانسيا" التخصصي

مستشفي إهانسيا
مستشفي إهانسيا

سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على مستشفى "إهانسيا" التخصصي، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس ضمن عدة مشروعات بمحافظة بني سويف، وذلك من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي: 

  • صرح طبي على أرض بني سويف لخدمة 300 ألف مواطن.
  • بلغت تكلفة إنشائه 262 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية.
  • تبلغ مساحته 10 آلاف متر ضمن خطة الدولة للتطوير المنظومة الصحية.
  • يخدم مركز ومدينة إهانسيا ويمثل إضافة كبيرة للمنظومة الصحية.
  • يضم عيادات خارجية وأجهزة غسيل كلوي وحضانات.
  • يقدم خدماته الصحية في مختلف التخصصات.
الرئيس السيسي مستشفى إهانسيا التخصصي بني سويف محافظة بني سويف افتتاحات بني سويف

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