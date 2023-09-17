القاهرة الإخبارية تكشف حقيقة استخدام أمريكا قواعدها العسكرية فى الفلبين لمهاجمة الصين

كشف ريموند باول، الكولونيل المتقاعد بسلاح الجو، سر إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على التواجد في الفلبين بمزيد من القواعد العسكرية، واستجابتها للاستدعاء الفلبيني.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تتواجد في الفلبين منذ الثمانينيات من القرن الماضي، بقواعدها العسكرية.

حقيقة القواعد العسكرية الأمريكية داخل الفلبين

وأوضح ريموند باول، الكولونيل المتقاعد بسلاح الجو، أن ما يحدث الآن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية داخل الفلبين، ليس قواعد عسكرية، ولكنه تغيير للقوات الموجودة هناك.

وعن مدى حرية التعامل للقوات الأمريكية في الفلبين، وإمكانية أن تتحرك لضرب الصين، تابع: "لا توجد أي نية لأمريكا لضرب الصين من خلال القواعد العسكرية في الفلبين، ولكنه موقف أمني وتواجد عسكري، ولا يستهدف الصين ولكن لتعزيز الدفاعات الأمريكية الفلبينية.