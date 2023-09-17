إعلان كورنيش النيل بحى الساحل منطقة إعادة تخطيط

نشرت الوقائع المصرية قرار محافظة القاهرة رقم 3335 لعام 2023 بشأن إعلان منطقة كورنيش النيل بحي الساحل كمنطقة إعادة تخطيط للمنطقة المحصورة بين الشوارع (كورنيش النيل غربًا، شارع أبوالفرج وامتداد جسر البحر شرقًا، شارع دولتيان شمالًا، وكوبري روض الفرج جنوبًا).

ونص قرار محافظة القاهرة رقم 3335 لسنة 2023 بشأن إعلان منطقة كورنيش النيل بحى الساحل كمنطقة إعادة تخطيط للمنطقة المحصورة بين الشوارع (كورنيش النيل غربًا - شارع أبوالفرج وامتداد جسر البحر شرقًا - شارع دولتيان شمالًا - كوبرى روض الفرج جنوبًا) بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛ وعلى صورة كتاب السيد اللواء أ.ح/ أمين عام مجلس الوزراء برقم (23-13529) بتاريخ 9/5/2022 للسادة وزراء (التموين/ التخطيط والتنمية الاقتصادية/ التنمية المحلية) السيد اللواء محافظ القاهرة - السيد اللواء أ.ح أمين عام وزارة الدفاع - السيد الوكيل أمين عام هيئة الإدارية - السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير والمتضمن التنسيق بين محافظة القاهرة وهيئة التخطيط العمراني ... إلخ؛ وعلى صورة كتاب السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة للهيئة العامة للتخطيط العمراني رقم 1251/ و2 بتاريخ 18/5/2022 لتعظيم الموارد المالية للدولة بالاستخدام الأمثل لأراضي أملاك الدولة بمنطقة كورنيش النيل؛ وعلى صورة كتاب السيد رئيس الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 39 بتاريخ 14/2/2023 والمرفق به صورة القرار رقم 15/23/1/28 الصادر عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (28) المنعقد برئاسة أ.د.م رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31/1/2023 بالموافقة على إعلان منطقة كورنيش النيل بحي الساحل كمنطقة إعادة تخطيط مع اتباع الإجراءات الواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

قــــــرر: ( مادة أولى) إعلان منطقة كورنيش النيل بحى الساحل كمنطقة إعادة تخطيط للمنطقة المحصورة بين الشوارع (كورنيش النيل غربًا - شارع أبوالفرج وامتداد جسر البحر شرقًا - شارع دولتيان شمالًا - كوبرى روض الفرج جنوبًا) وطبقًا للحدود والإحداثيات الواردة بالرسم المرفق (بنطاق كورنيش الساحل وروض الفرج) وذلك تنفيذًا لما تقرر فى اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (28) برئاسة أ.د.م رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 31/1/2023 بالقرار رقم 15/23/01/28 بالموافقة على إعلان منطقة كورنيش النيل كمنطقة إعادة تخطيط مع اتباع الإجراءات الواردة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

(مادة ثانية) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال.