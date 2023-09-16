"بنحبك يا ريس".. أهالى بنى سويف ينتظرون الرئيس السيسى بالزغاريد والهتافات (صور)

احتشد الآلاف من أهالي محافظة بني سويف، قبل قليل، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقرية سدس الأمراء بمركز ببا، معربين عن سعادتهم بزيارة الرئيس السيسي، حاملين أعلام مصر، وسط ترديد هتافات: "بنحبك ياريس"، "تحيا مصر"، و"نورت بني سويف يا ريس".

ويفتتح الرئيس السيسي، خلال زيارته اليوم، عددًا من المشروعات داخل قرية سدس الأمراء ببني سويف، بعد إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الأخرى داخل المحافظة عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس".

مشروعات "حياة كريمة" فى بنى سويف

وحوَّلت مبادرة «حياة كريمة» قرى مركزيِّ «ببا» و«ناصر» في بني سويف إلى قرى نموذجية، تتوافر بها مختلف الخدمات.

وشهدت قرية «سدس الأمراء» إنشاء مجمع خدمات حكومية متكامل على مساحة ٥٦٠ مترًا، يتكون من ٣ طوابق «دور أرضى وأول وثان علوي»، ويشتمل على مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعي، ووحدة محلية، ومكتب تموين، ومكتب شهر عقاري.

ويأتي هذا المجمع ضمن ٦ مجمعات تم إنشاؤها لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة فى بنى سويف، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع فى دائرة المجلس القروي وتوابعه.

كما شهدت القرية إنشاء مجمع زراعي متكامل، يضم جمعية زراعية، ووحدة بيطرية، ووحدة إرشاد زراعي، ومجمعًا لإنتاج وتصنيع الألبان، إلى جانب إنشاء مركز طب الأسرة، وتجديد وحدة الإسعاف وتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات والسيارات لرفع مستوى الخدمة الإسعافية للمواطنين.

ويضاف إلى ذلك أيضًا إنشاء سوق «سدس» على مساحة ٨٥٠ مترًا، والتى سمحت بتجميع الباعة فى مكان واحد بهدف توفير الوقت على المواطنين، والقضاء على الأسواق العشوائية.

وضمت قائمة المشروعات المنفذة كذلك إنشاء موقف سيارات على مساحة ٨٦٠ مترًا على الطريق الدائرى، لخدمة أهالى القرية وتوابعها فى الوصول إلى أى مكان فى أى وقت، إلى جانب مشروع إحلال وتجديد وحدة الإطفاء فى الوحدة المحلية على مساحة ٢٠٠ متر، لدعم وتحسين مستوى الحماية المدنية، فضلًا عن أعمال تطوير ورفع كفاءة مركز الشباب، مع تزويده بجميع الإمكانات، وإنشاء ملاعب جديدة مزودة بالخدمات كلها.

أهالي بني سويف يستقبلون الرئيس بالأعلام

أهالي بني سويف يستقبلون الرئيس بالأعلام