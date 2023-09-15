56 كرسيًا متحركًا و3000 كرتونة.. مستفيدو "خطى" ضمن حياة كريمة: بنشكرك يا ريس

استهدفت مبادرة "خطى"، ضمن مبادرات "حياة كريمة"، الوصول لأهالي قرية "ببا"، بمحافظة بني سويف، لتوصيل 56 كرسيًا متحركًا، لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الأكثر احتياجًا، كما نفذت "خطى" احتفالية جمعت فيها أكثر من 3000 أسرة، لتسليمها 3000 كرتونة مواد غذائية.

وقال محمد علي جبر، منسق عام "حياة كريمة"، بمحافظة بني سويف، إن المبادرة استطاعت أن تُدخل السعادة على قلوب حاضري الاحتفالية، مؤكدًا أن مبادرة خطى تقدم خدماتها لكافة مراكز بني السويف السبعة.

من جهته، أكد محمد المصري، نائب المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة بني سويف، أن المبادرة استطاعت تقديم 56 كرسيًا متحركًا (50 كرسيًا عاديًا و16 كرسي كهرباء، وكرسي واحد كهرباء cd للإعاقة الكاملة).

نشكر حياة كريمة على كل إنجازاتها

وأثتى المستفيدون من مبادرة "خطى" لحياة كريمة، على الجهود المبذولة وقال أحدهما من الشباب: "بشكر حياة كريمة ألف مرة على كل إنجاز اتعمل في البلد وسلمونا كرسي متحرك".

وأضاف مواطن آخر مستفيد من مبادرة "خطى": "بنشكر الرئيس السيسي على مبادرة حياة كريمة وعلى كل الجهود اللي اتعملت لنا.. الناس دي فرحتنا".