الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

56 كرسيًا متحركًا و3000 كرتونة.. مستفيدو "خطى" ضمن حياة كريمة: بنشكرك يا ريس

حياة كريمة
حياة كريمة

استهدفت مبادرة "خطى"، ضمن مبادرات "حياة كريمة"، الوصول لأهالي قرية "ببا"، بمحافظة بني سويف، لتوصيل 56 كرسيًا متحركًا، لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الأكثر احتياجًا، كما نفذت "خطى" احتفالية جمعت فيها أكثر من 3000 أسرة، لتسليمها 3000 كرتونة مواد غذائية.

وقال محمد علي جبر، منسق عام "حياة كريمة"، بمحافظة بني سويف، إن المبادرة استطاعت أن تُدخل السعادة على قلوب حاضري الاحتفالية، مؤكدًا أن مبادرة خطى تقدم خدماتها لكافة مراكز بني السويف السبعة.

من جهته، أكد محمد المصري، نائب المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة بني سويف، أن المبادرة استطاعت تقديم 56 كرسيًا متحركًا (50 كرسيًا عاديًا و16 كرسي كهرباء، وكرسي واحد كهرباء cd للإعاقة الكاملة).

نشكر حياة كريمة على كل إنجازاتها 

وأثتى المستفيدون من مبادرة "خطى" لحياة كريمة، على الجهود المبذولة وقال أحدهما من الشباب: "بشكر حياة كريمة ألف مرة على كل إنجاز اتعمل في البلد وسلمونا كرسي متحرك".

وأضاف مواطن آخر مستفيد من مبادرة "خطى": "بنشكر الرئيس السيسي على مبادرة حياة كريمة وعلى كل الجهود اللي اتعملت لنا.. الناس دي فرحتنا".

حياة كريمه مبادرة خطي 3000 كرتونة 56 كرسي متحرك بني سويف

مواد متعلقة

تنفيذ 1616 مشروعًا.. المجمع الخدمى بسدس الأمراء أبرز إنجازات "حياة كريمة" ببنى سويف

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات لـ"الدستور": تنمية الصعيد ضمن أولوياتنا.. وتكليف رئاسى برفع البنية التحتية للمنازل

اقتلع العمارات وبلغ ارتفاعه 45 مترًا.. لحظة ضرب الفيضان سد درنة (صور)

توزيع 500 كرتونة وطن لحوم.. قطار الخير للتحالف الوطنى يصل بنى سويف (فيديو)

كولر يطالب لاعبى الأهلى بالحذر من الهفوات الدفاعية فى مباراة اتحاد العاصمة

أمين صندوق مركز شباب زفتى: مصر شهدت ثورة طرق عملاقة ما كانت لتحدث لولا السيسى

"الشهداء".. "قرية الشريف" ببني سويف تخلد ذكرى ضحايا إعصار دانيال باسم مسجد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة