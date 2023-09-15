دعاء الصباح اليوم الجمعة 15-9-2023

يعرض "الدستور" للقراء دعاء الصباح اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023 الوارد في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح من أجل الاستعانة به في قيام الليل لطلب الأرزاق والطمأنينة والسكينة القلبية ومتاعب الدنيا والآخرة خلال الساعات الأخيرة من الليل.

دعاء الصباح اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023

"اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر، اللّهم إنّي أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري ومن شر لساني، ومن شر قلبي".

"اللهم ألهمني أن أطرقك بابك كلما غرقت.. وعلمني أن لا نجاة إلا بك ولا مفر منك إلا إليك.. رب اهدني إلى وجهتك اجعلها وجهتي في كل وقت وحين.. اللهم اقبلني في رحابك بذنوبي وخطاياي وبضعفي وقلة حيلتي وارزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه.. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك، اللهم تنهيدة فرح من كل شيء استصعبته فحدث بفضلك".

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَينَا إِصْرَاً كَمَا حَمَلْتَهَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وّاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ.



"ربي أسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر.. ربي أسألك توفيقًا وصحة ترافق خطاي وحياة مليئة بكل ما يرضيك، ربي بشرني بما أنتظره منك فأنت على كل شيء قدير.. اللهم أرح قلبي وهون علي واسقني صبرًا واجعل كل ما دعوته لك سرًا وجهرًا تكتبه لي في الواقع قريبًا يا رب العالمين".

"اللهم إني أسألك في هذا الفجر أن ترزقني ما أريده وأحتاج إليه.. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرجًا وهمومي سعادة وضيقي فرجًا وارزقني يومًا أفضل من أمسي.. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

"اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.. وأسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي.. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني عن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن اغتال من تحتي.. لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم.. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

"اللّهم إنّي أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول".

اللهم اجعلْ في قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وعن يميني نورًا، وعن يساري نورًا، وفوقي نورًا، وتحتي نورًا، وأمامي نورًا، وخلفي نورًا، وأعظِمْ لي نورًا اللهم اجعلْ لي نورًا في قلبي، واجعلْ لي نورًا في سمعي، واجعلْ لي نورًا في بصري، واجعلْ لي نورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، واجعلْ لي نورًا من بين يديَّ، ونورًا من خلفي، وزِدْني نورًا، وزِدْني نورًا، وزِدْني نورًا.



"اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين".

"بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين".