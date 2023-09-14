الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بين معالم الإسكندرية.. جولة ترفيهية للفوج السابع من الوافدات للدراسة بالأزهر (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

نظمت إدارة معسكر أبوبكر الصديق بالإسكندرية، اليوم الخميس، جولة ترفيهية للفوج السابع للطلاب الوافدين، والذي يضم (50) طالبة من الوافدات للدارسة بالأزهر الشريف من جنسيات مختلفة، والمسجلات على منحة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.

انطلاق فعاليات الفوج السابع للطلاب الوافدين بمعسكر أبوبكر الصديق بالإسكندرية

معرض الكتاب بمعسكر أبوبكر الصديق بالإسكندرية يجذب انتباه الطالبات الوافدات

تأتي الجولة الترفيهية للفوج السابع للطلاب الوافدين، في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية، ودور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وفي إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف، واهتمامًا بالجانب التثقيفي والترفيهي إلى جانب الاهتمام العلمي والفكري، وعلى هامش فعاليات المعسكر التثقيفي للطلاب الوافدين.

زيارات متنوعة

وزار الفوج السابع للطلاب الوافدين، مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي، ومسجد أبوالعباس المرسي، وبعض المعالم الحضارية والأثرية بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والأستاذة سارة المطيري مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، والأستاذ هاني محمد عبدالمنعم كبير إخصائيين اجتماعيين بالمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، والأستاذ وائل حامد عبدالعزيز مسئول الطلبة بالمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة.

الجولات تسهم في بناء الوعي الثقافي والمعرفي بتاريخ مصر العريق

خلال الجولة، أبدى الجميع انبهارهم بالتاريخ العريق لمحافظة الإسكندرية وكنوزها الثقافية، وبتاريخ مصر العريق وحاضرها المشرق، مشيدين بروعة وجمال فن العمارة، وما تنبئ عنه من ملامح الشخصية المصرية، مؤكدين أن هذه الجولات تسهم بقوة في بناء الوعي الثقافي والمعرفي بتاريخ مصر العريق، وتطلعهم على حاضرها ومستقبلها المشرق.

كما أعربوا عن شكرهم للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، رعايته لهم واهتمامه الكبير بهم، وعلى هذه الجولة التاريخية المتميزة، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء ومكروه، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.
 

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