مَن هو اللاعب سراج الدعيسى ضحية إعصار دانيال فى ليبيا؟

"تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن"، تنطبق هذه العبارة على اللاعب سراج الدعيسي، الظهير الأيمن لفريق الهلال سبها الليبي، الذي راح ضحية إعصار دانيال في ليبيا.

وشهدت الأيام القليلة الماضية كارثة إنسانية في ليبيا بسبب العاصفة دانيال التي أطاحت بمدينة درنة الليبية.

جراء هذه الأوضاع القاسية الناتجة عن إعصار دانيال تجاوز عدد الضحايا 7 آلاف وأكثر من 10 آلاف من المفقودين، وكذلك أكثر من 3 آلاف إصابة حسب آخر أرقام تم الإعلان عنها.

اللاعب الراحل سراج الدعيسي

مَن هو اللاعب سراج الدعيسى؟

بدأ سراج الدعيسي، 28 عامًا مشواره مع كرة القدم بنادي الشلال بدرنة، ثم انتقل إلى النجوم ولعب مع الناديين في الدرجة الثالثة، وكان مساهمًا في صعودهما إلى الدرجة الثانية.

كما لعب الدعيسي في صفوف الأندلس أمساعد والنسور مرتوبة في الدوري الليبي "الدرجة الأولى"، كذلك لعب بقميص فريق الأمل ترهونة، ومنه إلى فريق الهلال سبها الليبي.

اللاعب الراحل سراج الدعيسي

حظى الدعيسي باحترام وحب من قِبل الجميع، الذين أكدوا انضباطه داخل الملعب وخارجه.

حسب تقارير صحفية، فإن المقربين من اللاعب الراحل سراج الدعيسي أكدوا أنه كان يحلم باكتساب شهرة عالمية في الملاعب الأوروبية، أملًا في الحصول على فرصة احتراف خارجية، ومنها يطرق أبواب النجومية ويُحلّق عاليًا في عالم كرة القدم.

لكن قبل تحقيق حلمه، جاءت الرياح والعواصف والفيضانات وأخذت معها طموحات سراج وعائلته- والدته وشقيقته- ومنزله، بل ومدينته بالكامل في حادث مأساوي سيطر على دولة ليبيا.