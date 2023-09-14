محمد الباز: مصر حوّلت شعار "مسافة السكة" إلى واقع وإجراءات على الأرض

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم مصطلح "مسافة السكة" عندما تحدث عن الأزمات التي قد تواجه الدول العربية في عام 2014.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، أن مصر حوّلت شعار "مسافة السكة" إلى واقع وإجراءات على الأرض بدعمها للشعب الليبي في كارثة الإعصار دانيال.

وتابع: "حجم مصر وقدرها وقيمتها ودورها يتحدد بما تفعله وليس ما تقوله، ممكن تقعد ليل ونهار تقول أنا كبير وأنا عظيم وأنا ليا دور وموجود ومؤثر، لكن كل الكلام اللي في الدنيا لا يساوي تصرف واحد على الأرض"، مؤكدًا أن مصر ستظل الشقيقة الكبرى لكل العرب رغم كل الأزمات والتحديات.

وأكد الباز أن الأزمات التي حدثت في الدول العربية خلال العشر سنوات الماضية تجد مصر طوال الوقت تطبق مفهوم مسافة السكة وتطبقه في الحق عندما تكون هناك مشكلة أو معاناة حقيقية في أي دولة عربية مثلما حدث في غزة بعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، ومصر بادرت فورًا ليس فقط سياسيًا ودبلوماسيًا لتخفيف الضرر لكن دعمت غزة إغاثيًا وإنسانيًا وخصصت مبالغ طائلة جدًا الإعمار.

واستكمل: "الأمر نفسه في السودان بعد الأحداث بين الجيش السوداني والدعم السريع، مصر غير جهودها السياسية والدبلوماسية ومحاولة حلحلة المسألة، فتحت حدودها للأشقاء السودانيين وتعاملت معهم كأنهم ضيوف".

وأكد أن هذا الأمر يتجسد جدًا في أزمة ليبيا، حيث تحركت مصر بهذه الفلسفة وهذا المنطق دائمًا، مضيفًا: "ظروفنا وأزماتنا لم تمنع إننا نكون قد كلمتنا".

وأردف: "مصر كان لديها معركة كبيرة جدًا ضد الإرهاب استنزفت أموالًا طائلة الجيش كان يتكلف كل شهر مليار جنيه لمواجهة الإرهاب على مدار 80 شهر أي 80 مليار جنيه والتكفلة أكبر لأننا ما زلنا نواجه الإرهاب حتى الآن، بالإضافة إلى ظروف خاصة بإعادة بناء الدولة من جديد وعمل تنمية".

الباز: مسافة السكة ليست كلمة فقط وهذا قدر هذا البلد الكبير

وأكد أنه رغم كل المشاكل التي كانت موجودة في مصر ولا تزال مصر قررت دعم ومساعدة أشقائها.

وواصل: "مسافة السكة ليست كلمة فقط، وهذا قدر هذا البلد الكبير دائمًا يكون عليه عبأ والكبير دائمًا يتصرف، نعاني من أزمات وغلاء أسعار لكن هذا لا يمنع دعم الأشقاء دون النظر لأي حسابات أو أعباء إضافية تضاف على الدولة، دون النظر لأي انتقادات أيضًا".