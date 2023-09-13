قناة الناس| أمين الفتوى: مشكلة حرمان الورثة تطغى على عقول الناس (فيديو)

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، على سؤال متصلة تبكي بالدموع، أنها كانت تريد تبني طفل لكي تحرم الورثة الذين أذوها في حياتها، مؤكدة أنها تعلم أن هذا التصرف حرام، لكنها لا تستطيع تغيير نيتها للخير، وتريد أن تعرف ماذا تفعل؟.

وأضاف الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أن "مشكلة حرمان الورثة تطغى على عقول الناس، ولا يوجد لها أثر في التحقيق الفقهي، مفيش حاجة اسمها عشان محرمش فلان في الشرع، ومهمتنا تصحيح الأمور، طيب هل يجوز إنك تعملي هبة لأحد، نعم يجوز إنك تعملي هبة وده على سبيل الاستحباب".

وتابع الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «السيدة الكريمة مفيش مشكلة عندك، لأنك معملتيش حاجة، وبلاش التبني حرام، خليكي في كفالة طفل، وممكن تكتبي له اللي أنتي عاوزاه، كل ده حلال متشغليش بالك بفكرة الحرمان محدش عارف مين هيموت قبل مين».

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، أنه لابد من الرجوع للشرع والدين في مسائل الميراث وسؤال أهل العلم تجنبا لحدوث مشاكل بين أبناء الأسرة الواحدة، فالقرآن حل جميع مشاكل الميراث بمنتهى الوضوح.

وكان الدكتور محمود شلبي، أكد في وقت سابق أن الدعاء بعد التشهد مستجاب ومحبب إلى الله عز وجل، فينبغي للمُصلي أن يحرص على سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- من حيث الدعاء بعد التشهد الأخير ولو دعاء قصير يقال بعد التشهد،موضحا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو «اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّار وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمسِيحِ الدَّجَّالِ»، مؤكدا أننا يجب أن نكون حريصين على الدعاء والتقرب إلى الله وطلب رحمته ومغفرته والعفو.



وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.



https://youtu.be/n4WotUs093Q?si=eCAkwsyqftjUPyN1