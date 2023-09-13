الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

قناة الناس| هل تصح صلاة من يسلم تسليمة واحدة فقط على اليمين فى نهاية الصلاة؟ (فيديو)

الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر قناة الناس، على سؤال مفاده “هل تصح صلاة من يسلم تسليمة واحدة فقط على اليمين في نهاية الصلاة؟”.

وقال الدكتور محمود شلبي، اليوم الأربعاء، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، إن التسليم ركن من أركان الصلاة، يعرف الإنسان به أنه انتهى من الصلاة، والتسليم يكون مرتين، على اليمين وعلى الشمال، كما قال الفقهاء، حيث يعد التسليم على اليمين ركنًا من أركان الصلاة، والثاني على الشمال سنة.

وأكد أن صيغة التسليم تكون بقول «السلام عليكم»، موضحًا أن أفضل صيغة وفقًا لجمهور الفقهاء هي «السلام عليكم ورحمة الله»، كما وردت بعض الروايات فيها زيادة لفظ «وبركاته» في التسليمة الأولى وكذلك الثانية.

في سياق آخر، قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن "السهو هو نسيان الشيء أو الغفلة عنه، والسهو فى الصلاة: أن يقع من المصلى خلل على سبيل السهو أو النسيان، وقد شُرِعَ سجود السهو لجبر الخلل الذى وقع فى الصلاة، أما مجرد السهو أو السرحان مع عدم نسيان شيء من سنن أو أركان الصلاة لا يبطل الصلاة ولا شيء على المسلم فيه، لكنه لا شك ينقص من ثواب الصلاة ومن أجرها، وعلى المصلى أن يستحضر عظمة الله تعالى، ويعلم أنه واقف بين يديه عز وجل، وأن يفكر فى الصلاة وما يقرأه من قرآن أو فيما يسمعه من الإمام".

 وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.
https://youtu.be/qmz5KulZpUE?si=CO5odde2-ySgkCXZ 

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