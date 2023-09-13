السلطات التونسية: غرق 4 مهاجرين غير شرعيين فى قارب هجرة

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، عن مصرع أربعة مهاجرين غير شرعيين، وإنقاذ 21 آخرين في حادث غرق قارب قبالة سواحل ولاية صفاقس، جنوب شرقي البلاد.

وذكر فوزي المصمودي، الناطق باسم محكمة صفاقس، أن المتوفين هم امرأة و3 أطفال، مشيرًا إلى فتح المحكمة، تحقيقًا لتحديد المسئوليات في غرق المركب، والكشف عن الجهات المنظمة لعملية الهجرة غير النظامية.

وكان حسام الدين الجبابلي، المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي، قد أعلن في وقت سابق، عن انتشال جثث 789 مهاجرًا من البحر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بينهم 102 تونسي. يذكر أن السواحل التونسية تشهد منذ سنوات تدفقًا كبيرًا للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى السواحل الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوروبي، أسفرت عن آلاف الضحايا، وفقًا لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة.

الهجرة إلى أوروبا

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي، إن بلاده ستشهد استفتاءً منتصف أكتوبر المقبل، حول 4 ملفات بينها قبول مهاجرين من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف في مقطع مصور نشره عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، الأحد، أن عملية الاستفتاء ستتزامن مع إجراء الانتخابات العامة.

وأوضح أن حكومته تعارض منذ البداية توطين الاتحاد الأوروبي للمهاجرين في الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الشعب البولندي سيقرر في الاستفتاء المقبل عما إذا كانت بلاده ستقبل أم لا توطين الاتحاد الأوروبي "للمهاجرين غير النظاميين القادمين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بطرق غير قانونية".

وكانت الحكومة البولندية قد كشفت على دفعات عن الملفات الـ3 التي ستستفتي بها شعبها منتصف أكتوبر المقبل، فيما سيتم الكشف عن الملف الرابع يوم 14 أغسطس الجاري.

والملفات الـ3 موضوع الاستفتاء والتي تم الكشف عنها حتى اليوم هي بيع المنشآت الحكومية، ورفع سن التقاعد، وقبول توطين المهاجرين من قبل الاتحاد الأوروبي.

وكان وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في يونيو الماضي، على خطة لتقاسم مسئوليات المهاجرين الذين يدخلون القارة من دون تصاريح.