10 صور لـ "دانيال".. كارثة كبرى في ليبيا وأرقام الضحايا تتخطى المئات

رصدت شركة بلانيت لابس الأمريكية المتخصصة بعض الصور للأرض من الفضاء توضح مدى حجم الدمار الذي حل بمدينة درنة شرق ليبيا بعد أن حلت بها العاصفة دانيال، فيما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال كافة أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية لليبيا، بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقًا لاحتياجاتها.

وفيما يلي أبرز الصور الخاصة بالعاصفة دانيال التى عملت على وقوع الآلاف من الضحايا بالإضافة إلى المزيد من الخسائر :

قبل العاصفة

بعد العاصفة دانيال

جزء من تأثير العاصفة

تأثير العاصفة

وبلغت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات حوالي 6800 شخص توفوا بينما أكثر من 10 آلاف آخرين يمثل عدد المفقودين.

وحصلت "الدستور" على قائمة تضم أسماء الضحايا المصريين الذين لقوا مصرعهم في ليبيا، إثر الإعصار المدمر دانيال.

وضمت القائمة أسماء 145 مصريًا، تم نقل جثامينهم أمس الثلاثاء عقب تغسيلهم وتكفينهم في مشرحة طبرق، كما أن معظم المتوفين ينتمون إلى قرية الشريف ببني سويف.

بيان الخارجية المصرية

وتتابع وزارة الخارجية على مدار الساعة الآثار المترتبة على الإعصار دانيال الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها، إنه تم فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بنغازي والتي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي؛ للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة و جهود البحث والإنقاذ، وكذلك الحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية، في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها.

وتابعت: "تأسف وزارة الخارجية لهذا المصاب الأليم، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ".