250 ألف جنيه شرطًا جزائيًا لجلسة صلح عرفية بقرية كفر سليمان عوض بالغربية

عقدت جلسة صلح عرفية بقرية كفر سليمان عوض التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية لمدة ٥ ساعات بين أشقاء، وذلك لإنهاء خلاف بسبب مشاكل الميراث خلّفت مشاجرات متعددة.

وانتهت الجلسة إلى تصالح الطرفين ونزع جميع الخلافات والتنازل عن جميع المحاضر المحررة بقسم الشرطة.

وشكلت اللجنة العرفية برئاسة العمدة راغب الشرقاوى وكلا من: جمال فودة وإبراهيم البنا ومحمد العربى وباسم عبده.

اتفقت جميع الأطراف على التنازل عن المحاضر الرسمية

تم الصلح بين الأطراف واتفقوا على التنازل عن المحاضر الرسمية وتكفل كل طرف بمحاميه وتم عمل شروط قسمة وتراضى بين جميع الأطراف.

كما تم الاتفاق على شرط جزائي قدره ٢٥٠ ألف جنيه يدفعه من يعتدي على الآخر سواءً بالقول أو الفعل لحظة إثبات الطرف الآخر ذلك.

وفى نهاية الجلسة أقسم كبار رجال العائلتين على كتاب الله الكريم بالموافقة على هذا الصلح وعلى التراضي فيما بينهما.

جاء ذلك بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية متمثلة في الرائد محمد أسامة رئيس مباحث مركز شرطة السنطة وبحضور المقدم سميح بك جاد الرب نائب المأمور.