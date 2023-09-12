الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"قصور الثقافة" تنعي رئيسها الأسبق: أشرف عامر صاحب مسيرة زاخرة بالعطاء

عمرو البسيوني رئيس
عمرو البسيوني رئيس قصور الثقافة

نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة، قيادة وعاملين، الشاعر الكبير أشرف عامر، الرئيس الأسبق للهيئة، الذي وافته المنية، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 65 عاما.

عمرو البسيوني: عامر تمتع بمسيرة إبداعية وإدارية تميزت بالعطاء

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، إن الراحل الكبير تمتع بمسيرة إبداعية وإدارية تميزت بالعطاء والتفاني، وتقلد عددا من الوظائف القيادية بالهيئة وصولا لرئاستها شهدت كثيرا من الإسهامات والفعاليات لتحقيق رسالتها الثقافية والفنية.

وقدّم رئيس الهيئة العزاء لأسرة الراحل وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

من هو  أشرف عامر؟

شاعر وكاتب صحفي، صدر له عدة مجموعات شعرية، منها: "شبابيك"، "فاعلات ليلية"، "هو تقريبا.. متأكد"، "كأنه يعيش"، "اكتشافات الفراشة"، كما صدر له ديوان "فيما أرى"، وكتابان شعريان للأطفال وهما "اللون والخيال" و"نجارنا الفنان"، وغيرها من الأعمال، والتي ترجم الكثير منها إلى الإسبانية والإنجليزية والفرنسية.

مشاركات أشرف عامر

وشارك الراحل في عدد من الفعاليات الثقافية المصرية والعربية والدولية، منها مهرجان الشعر العالمي بكولومبيا 2008، يوم الشعر العالمي بالبحرين 2008، وله مساهمات غنائية ومسرحية للأطفال ومنها أغاني مسرحية "المسرحية" للأطفال، وأغاني مسرحية "وادي العمالقة"، وأغاني مسلسل "عنبر".

وكتب عددا من الأغاني لعدة مطربين، منهم "علي الحجار، أحمد الحجار، محمد الحلو، هدى عمار، أسامة الشريف وغيرهم.

وكتب المقال الصحفي اليومي والأسبوعي في عدد من الدوريات العربية والمصرية، منها جريدة الأضواء البحرينية، مجلة صدى الأسبوع البحرينية، جريدة الخليج الإماراتية، جريدة الأيام العربية، جريدة أخبار الأدب، مجلة الهلال. والراحل عضو اتحاد الكتاب، وآتيليه القاهرة، وجمعية محبي الفنون الجميلة، واتحاد الناشرين المصريين.

وشغل الراحل عدة وظائف طوال رحلته ومنها أخصائي البرامج الثقافية بدولة البحرين، والمحرر الصحفي لجريدة الخليج الإماراتية بالبحرين، والمستشار الفني لدار الغد للنشر والتوزيع بالبحرين، والمستشار الإعلامي والفني لدار الوطن بالرياض، ورئيس تحرير سلسلة ديوان الشعر العامي، بالهيئة المصرية العامة للكتاب، والمشرف على التحرير والنشر والمنسق الإعلامي بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والمشرف على المناطق الثقافية الحدودية والنائية، ورئيس الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة، ورئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان بالمجلس الأعلى للثقافة، ونائبا لرئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم رئيسا للهيئة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة أشرف عامر شبابيك اكتشافات الفراشة اللون والخيال

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