الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رؤساء شركات مياه الشرب بالمنيا وقنا والبحر الأحمر يتفقدون مجمع الورش بسوهاج

مياه سوهاج
مياه سوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أن اللواء عصام الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، والمهندس محمد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، وعمرو عزت الماحى رئيس قطاع تطوير الأداء المؤسسي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وغادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة واللواء عبد الرحيم أبو طالب المستشار الأمنى بالشركة القابضة، تفقدوا مجمع ورش الخدمات بمحطة مياه نيدة السطحية.


وقال رئيس مياه سوهاج، إن مجمع الورش يضم ورشة لف المحركات الكهربائية والتى يتم بها إعادة لف وإصلاح جميع أنواع المحركات بقدرات كهربية تصل حتي ٢٧٠ حصان فأكثر، وكذلك ورشة إصلاح المحابس والتى يتم بها اصلاح وصيانة جميع انواع المحابس والتى منها محابس الفراشة ومحابس عدم الرجوع والسكينة بجميع الاقطار حتى ٨٠٠ مم فأكثر، بالإضافة إلى تفقد ورشة إصلاح الطلمبات والتى تقوم بإصلاح وصيانة جميع انواع طلمبات مياه الشرب والصرف الصحي وصناديق التروس وجميع الأعمال الميكانيكية من خراطة وكشط ولحام.

فيما عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والمناطق والأفرع والمديرى العموم لمناقشة معدلات الأداء صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه تم خلال الاجتماع استعراض مخرجات الخطة الاستراتيجية وموقف التحصيل بجميع فروع الشركة.

وأوضحت غنجى جمال مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية ، أنه على هامش الاجتماع تم تكريم عدد العاملين المتميزين بإدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات وإدارة التنفيذ الذاتى لمجهوداتهم فى التطوير المستمر وكذلك العاملين بخدمة العملاء والخط الساخن لمجهوداتهم فى تلبية خدمات المواطنين هذا بالاضافة الى تكريم العاملين بمحطات مياه الشرب السطحية والنقالى والجوفية والمدمجة والشبكات وكذلك العاملين بمحطات الرفع ومعالجة الصرف الصحى الحاصلين على أفضل محطات على مستوى الشركة.

مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج محابس الفراشة ومحابس عدم الرجوع والسكينة انواع المحركات رئيس مياه سوهاج محمد عيسى رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب قطاع الموارد البشرية

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