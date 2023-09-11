الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصيل طرح 4 شبكات إنارة للتنفيذ بجهاز مدينة السادات

جهاز مدينة السادات
جهاز مدينة السادات

أعلن جهاز تنمية مدينة السادات برئاسة المهندس أشرف فتحي محمود، عن تفاصيل طرح 4 شبكات إنارة   على الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للفئة الأولى والثانية والثالثة للشركات المتخصصة في تشغيل وتنفيذ محطات القوي الكهربائية والخطوط والمحولات. 

تفاصيل تنفيذ المشروعات شبكة الانارة فى المناطق السكينة والصناعية والطرق 

وأوضح المهندس أشرف محمود ، أن تتضمن تنفيذ شبكة الانارة الأولى بالمنطقة السكينة الـ"15_23 ومناطق 16 ، 18 ‘ 19 ، 20 بمشروع ابني بيتك ، بالإضافة إلي ذلك تنفيذ شبكة أنارة بالمنطقة السكينة 3،5،6، 9،11 ،12،13 والمحور المركزي ومنطقة الباراميتر والمسطحات الخضراء بالمنطقة السكينة 5 ،12 

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وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات ، أن الشبكة الانارة الثالثة يتم في تنفيذ بالمناطق السكينة 1 ،2،4،6،8،10 وكذلك تنفيذ شبكة وصيانة الانارة بمدخل المدينة السكني والمسطحات بالمناطق السكينة التي تحمل رقم 1 وحديقة المدخل السكني والصناعي والحديقة خلف جامعة المنوفية . 

وتابع رئيس جهاز مدينة السادات، أن تتضمن تنفيذ شبكة الانارة والصيانة المنطقة الصناعية 1،2،3،4،5،6،7 ومنطقة الامتداد الصناعي من المنطقة الصناعية الأولى حتي المنطقة الصناعية الرابعة والطريق الإقليمي وطرق برك الأكسدة ومحطة الضخ والمقابر وورش الشباب والمرحلة الأولى والثانية وكذلك مباني الجهاز . 

تفاصيل قيمة التامين الابتدائي للحصول على المشروعات 

واستكمل رئيس جهاز ، أن العطاء يُقدم في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالى باسم رئيس جهاز مدينة السادات في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية، حيث يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي للمشروع الأول بقيمة 138000 الف جنيها ، وقد تصل قيمة التامين الابتدائي للمشروع الثاني بقيمة 148000 الف جنيها . وقد يصل قيمة التامين الابتدائي للمشروع الثالث  والرابع نحو 181000 الف  جنيها، ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مشروع على حده . 

وتعقد جلسة الاستفسارات يوم الاثلاثاء الموافق 26 سبتمبر بمقر الجهاز بينما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية للمشروعات الـ4 خلال الفترة من 10 ،11،12،15 أكتوبر المقبل . 

انارة السادات تنفيذ تفاصيل جهاز 4 شبكات شبكة

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